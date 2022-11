Nova kampanja za hrvatski proizvod Inkplate, najmanji do sada

Već ste vjerojatno dobro upoznati s projektom Inkplate, uradi sam zaslona za hobiste i makere koji nastaju u Hrvatskoj. Do sada je ekipa, koja stoji iza ovog projekta, uspješno odradila četiri crowdfunding kampanje, predstavila se na našem Idea Knockoutu, a ovoga puta izlaze na još veće tržište s novim imenom.

Danas je, naime, pokrenuta nova kampanja prikupljanja sredstava za jedan hrvatski uradi sam e-ink zaslon. Prva značajna promjena ovoga puta je novo ime: osječka tvrtka ranije poznata kao e-radionica sada izlazi na tržište s novim nazivom, Soldered, kao i s novim vizualnim identitetom. Drugi novitet je u tome što će ova kampanja biti provedena na globalno poznatom Kickstarteru. Dosadašnje su se odvijale putem platforme Crowdsupply.

Inkplate 2

Svi zainteresirani imaju priliku, dakle, na Kickstarteru podržati projekt Inkplate 2, a zauzvrat dobiti jedan od odabranih proizvoda. Inkplate 2 je i dalje e-ink zaslon za uradi sam projekte, kompatibilan s Arduino pločicama i potpuno programibilan. Međutim, nova verzija donosi najmanji zaslon do sada, pa on sada ima dijagonalu od tek 2,13" (212x104 piksela na zaslonu veličine 48,5x23,7 mm). Ističe se mogućnost prikaza tri boje na ekranu: bijele, crne i crvene, uz širok kut gledanja, do 180°.

Zaslon se i dalje spaja bežično, na Wi-Fi ili Bluetooth, a budući da je malen i energetski optimiziran, s jednom malenom baterijom može raditi mjesecima bez punjenja. Struju, naime, troši samo prilikom promjene prikaza na ekranu. Namijenjen je početnicima, ali i svima kojima bi ovakav dodatak obogatio razne elektroničke projekte.

Kad je riječ o mogućim primjenama, one su zaista raznolike. Tako na Inkplateu možete pratiti bilo koju informaciju s Interneta, od cijene bitcoina, preko meteoroloških uvjeta, pa do podataka s društvenih mreža i slično – ili bilo što drugo, što vam padne na um. Kampanju podržati možete s već od 27 dolara, za što se dobiva osnovna verzija Inkplatea 2 bez kućišta i baterije (sa svime je cijena paketa 45 dolara za prve podržavatelje).