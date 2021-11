A1 Hrvatska u Zagrebu otvorila novi podatkovni centar vrijedan 11 milijuna eura

Danas je svečano predstavljen najnoviji, a prema tvrdnjama investitora i najmoderniji podatkovni centar u regiji u čiju je izgradnju A1 Hrvatska investirala 11 milijuna eura. Izgradnjom novog podatkovnog centra A1 Hrvatska želi privući najzahtjevnije korisnike u privatnom i javnom sektoru. Iz temelja je izgrađen prema kriterijima UpTime instituta za Tier III certifikaciju.

Poslovnim korisnicima zajamčena je godišnja dostupnost od 99,982 posto, odnosno funkcioniranje kritične infrastrukture kao što su povezivost, napajanje i hlađenje sustava.

Na otvorenju podatkovnog centra ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je važnost digitalne infrastrukture za gospodarski oporavak i razvoj. „Ovakve investicije nas zaista vesele pogotovo kada se realiziraju u okvirima aktualne pandemije što nas ohrabruje za nastavak pozitivnih gospodarskih i investicijskih prilika u Hrvatskoj. Upravo je kvalitetna i nova infrastruktura važan preduvjet našeg gospodarskog i društvenog napretka, gdje osim ulaganja u izgradnju širokopojasnih mreža Vlada RH potiče uspostavu mreža velikih kapaciteta. Osim mrežne infrastrukture, za funkcioniranje digitaliziranog društva potrebna je i druga infrastruktura, kao što su ovakve banke podataka i zbog toga čestitam A1 Hrvatskoj“.

Goran Manestar, član Uprave i glavni direktor za financije A1 Hrvatska, Mario Carini, glavni izvršni direktor i predsjednik Upravnog odbora Generali osiguranja, Ivan Gabrić, glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatska, Jiří Dvorjančanský, Predsjednik uprave A1 Hrvatska, Antonia Kujundžić Velimirović, direktorica upravljanja mrežom i IT uslugama u A1 Hrvatska, Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, Bernard Gršić, Državni tajnik središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Igor Grdić, Country Manager Vertiva za srednjoistočnu Europu (CEE)

Državni tajnik središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić dodao je da je digitalna infrastruktura poput ovog podatkovnog centra,, iznimno bitna za razvoj digitalnog društva. Osim nje, ključan je i razvoj 5G mreže, smatra Gršić: „Sve je to odskočna daska za daljnje ubrzanje digitalne transformacije. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO) uspostavlja se prilika da se digitalizacija sustavno, planski i puno brže razvija u cijeloj Hrvatskoj. Europska komisija je prema Indeksu gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) u 2021. prepoznala naše ambicije kojima želimo dostići zacrtani cilj prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji Hrvatske do 2030., a to je biti u prosjeku EU prema DESI indeksu“.

U konstrukciju površine 2.122 četvorna metra utrošeno je 220 tona armature i 5.500 tona betona te je, sukladno zahtjevima za Tier III certifikaciju, u stanju izdržati potrese do magnitude 9 po Richterovoj ljestvici.

Predsjednik uprave A1 Hrvatska Jiří Dvorjančanský objasnio je kako su mnoge koronakriza, ali i potresi opomenuli i prisilili na ubrzanu digitalnu transformaciju. „Potražnja za cloud uslugama i kolokacijom rastu iz dana u dan. Uslijed masovnog rada na daljinu, značajnog porasta korištenja online servisa i usluga, kako u poslovne tako i privatne svrhe, dostupnost i sigurnost podataka nemaju cijenu. Bili smo hrabri i unatoč pandemiji i ostalim otegotnim okolnostima investirali smo 11 milijuna eura u ovu najmoderniju banku podataka u regiji koja je izgrađena u samo godinu dana. Ovime smo još jednom, uz ubrzanu izgradnju 5G mobilne mreže i fiksne optičke mreže, potvrdili svoju predanost digitalizaciji Hrvatske“, istaknuo je Dvorjančanský.

Podatkovni centar opremljen je vlastitom trafostanicom koja se napaja iz dvije neovisne energetske grane maksimalnog kapaciteta 2 MW. Poteškoća u radu neće biti ni u slučaju prekida obje energetske grane jer će napajanje opreme preuzeti dva diesel agregata ukupne snage 2 MW te UPS sustavi. U povezivanje podatkovnog centra utrošeno je oko 5.000 km optičkih niti (50 km optičkih kabela) iz tri različita, neovisna smjera. Unutar samog objekta razvedeno je oko 600 km optičkih niti (6 km optičkih kabela). „Uz najmodernije, inventarske klima ormare i inovativan sustav odvodnje topline postigli smo iznimnu energetsku učinkovitost te je objekt certificiran kao A+“, objasnila je Antonia Kujundžić Velimirović, direktorica upravljanja mrežom i IT uslugama u A1 Hrvatska. Dodala je da će ondje biti i ključni A1 mrežni i ICT servisi: „U punom kapacitetu podatkovni centar će u šest tehničkih soba imati 300 IT ormara te zadovoljavati kriterije najzahtjevnijih korisnika u pogledu sigurnosti podataka i tehničke zaštite“.

A1 Hrvatska u svojem drugom podatkovnom centru pruža usluge kolokacije, Virtualne infrastrukture (Iaas), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Backup as a Service (BaaS) i Exoscalea uz čitav niz sigurnosnih rješenja. „Za poslovne je korisnike računica jednostavna. Ne moraju brinuti o infrastrukturi i opremi, dobivaju 24/7 podršku i održavanje te najvišu razinu sigurnosti. Kada nam kao partneru o tome prepuste brigu, resurse mogu usmjeriti na razvoj i širenje vlastitog poslovanja. Sve usluge koje pružamo u podatkovnom centru u skladu su s čak šest ISO certifikata, od kvalitete i zaštite okoliša do sigurnosti“, pojasnio je glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatska Ivan Gabrić.

Među prvim korisnicima novog podatkovnog centra je Generali osiguranje, dio Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Predsjednik Uprave Generali osiguranja Mario Carini izjavio je: „Zadovoljstvo mi je što dugogodišnje uspješno partnerstvo Generali osiguranja i A1 Hrvatska uzdižemo na novu razinu korištenjem ovog suvremenog podatkovnog centra za kolokaciju naše IT infrastrukture po najvišim sigurnosnim standardima zaštite.“

Novi podatkovni centar nalazi se u Zagrebu na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Nežićeve ulice. Za A1 Hrvatsku izgradio ga je i opremio Vertiv, svjetski lider u području dizajna, gradnje i upravljanja kritičnom infrastrukturom podatkovnih centara.