Kinezi servere stavljaju u more, Talijani u rudnik, a Amerikanci u nuklearke

Kineski podvodni server hladit će se uz pomoć prirodnih morskih struja, čime će se potrošnja energije za hlađenje smanjiti za čak 90 posto

Mladen Smrekar ponedjeljak, 6. listopada 2025. u 08:04
Postavljanje servera ispod površine mora štedi ogromne količine energije no ekolozi upozoravaju na moguće rizike takvog projekta 📷 Tang Fei/chinadaily.com.cn
Kina uskoro lansira prvi komercijalni podvodni podatkovni centar kod Šangaja, smješten u posebnoj zoni Ling-gang, dijelu šangajske pilot zone slobodne trgovine. Ovaj inovativni centar koristi prirodne morske struje za hlađenje servera, čime se smanjuje potrošnja energije za hlađenje za čak 90 posto u odnosu na kopnene centre. Energija potrebna za rad bit će u velikoj mjeri obnovljiva, uključujući električnu energiju iz obližnjih offshore vjetroelektrana.

Žuta kapsula u moru

Radnici kompanije Highlander izradili su veliku žutu kapsulu u pristaništu u blizini Šangaja, a nakon što je potope služit će velikim klijentima koji uključuju China Telecom i državnu tvrtku za razvoj umjetne inteligencije. Sličnu ideju Microsoft je još 2018. isprobao kod Škotske, ali njihov projekt nikad nije komercijaliziran.

Iako ova metoda štedi ogromne količine energije, ekolozi upozoravaju na moguće rizike za morski život zbog toplinskog zračenja koje se ispušta u more, što može utjecati na osjetljive morske ekosustave.

Novi serveri ukapat će se u rudnike, potapati ispod površine vode i postavljati na terenu na kojem su se svojedobno gradile nuklearne elektrane
Europski i američki projekti 

Ovo je samo jedna od brojnih ideja kako podatkovnu infrastrukturu učiniti što efikasnijom i energetski štedljivijom. Kako smo nedavno napisali u Bugu, u još uvijek aktivnom rudniku u Dolomitima upravo se gradi digitalni podatkovni centar. Trentino DataMine trenutačno je jednini takav europski projekt, vrijedan više od 50 milijuna eura.

Za to vrijeme američka Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost (NNSA) otvorila je natječaj za izradu i održavanje velikih podatkovnih centara u kompleksima nuklearnih elektrana u Južnoj Karolini i u Tennesseeju. Južnokorejski Hyundai Engineering & Construction dobio je pak posao projektiranja i izgradnje nuklearnog srca ogromne privatne elektroenergetske mreže koja će napajati sljedeću generaciju umjetne inteligencije u Teksasu.



