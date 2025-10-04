U talijanskim Dolomitima gradi se prvi podatkovni centar unutar aktivnog rudnika

Podatkovni centar vrijedan 50 milijuna eura smjestit će se aktivnom rudniku 100 metara pod zemljom. Jedinstveni projekt, sufinanciran sredstvima EU, dijelit će prostor sa skladištima jabuka, vina i sira

U dubinama planinskog lanca Dolomiti na sjeveru Italije u tijeku je izgradnja naprednog digitalnog podatkovnog centra. Projekt, nazvan Trentino DataMine, predstavlja prvi i jedini takav centar u Europi smješten unutar rudnika koji je još uvijek u funkciji. Riječ je o zajedničkom ulaganju Sveučilišta u Trentu i grupe privatnih kompanija, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 50,2 milijuna eura.

Podaci, jabuke i sir

Projekt je izazvao veliko zanimanje stručnjaka, uključujući Giuliana Claudija Peritorea, predsjednika Udruge talijanskih internetskih pružatelja usluga, koji je izrazio svoje oduševljenje tom idejom. On ističe, kako prenosi EuroNews, da se rudnici obično smatraju vlažnim okruženjem, što ih čini neprikladnima za osjetljivu opremu podatkovnih centara. Ipak, odabrana lokacija nudi suho okruženje sa stabilnom temperaturom od 12°C, što se već godinama koristi za skladištenje lokalnih proizvoda poput jabuka, vina i sira Trentingrana.

Sigurnost ispod zemlje

Glavni razlozi za odabir ove neobične lokacije su iznimna sigurnost i nizak utjecaj na okoliš. Smješten 100 metara ispod površine, centar je prirodno zaštićen od potresa, bombardiranja i ostalih vanjskih prijetnji. Stijena također pruža zaštitu od elektromagnetskih valova, što jamči visoku razinu kibernetičke sigurnosti.

Projekt se djelomično financira iz fonda Europske unije Next Generation s 18,4 milijuna eura javnih sredstava, dok ostatak osiguravaju privatne tvrtke iz IT i građevinskog sektora. Na gradilištu trenutačno radi oko 60 radnika koji postavljaju 50 kilometara električnih i optičkih kabela te kilometre cijevi. Iako su ugrađeni ventilacijski sustavi i generatori, većinu hlađenja osigurava prirodna temperatura rudnika, čime se značajno smanjuju troškovi energije.

Jedan od ključnih aspekata projekta je sinergija s ostalim djelatnostima unutar rudnika. Toplina koju će proizvoditi serveri moći će se koristiti za potrebe drugih korisnika prostora, dok će podatkovni centar imati koristi od rashladnih sustava koji se već koriste u drugim procesima. Približno 80% novog postrojenja nalazi se pod zemljom, dok su na površini smješteni uredi, sigurnosni i recepcijski prostori. Ormari za poslužitelje već su postavljeni, a očekuje se da će podatkovni centar postati operativan do prosinca ove godine.