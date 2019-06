Western Digital dodao 12 TB HDD-ove u WD RED seriju

Western Digital poznato je ime u svijetu diskova, zasigurno i sami imate neki od njegovih modela u svom prijenosnom ili stolnom računalu, a možda i u kojem NAS ili nekom drugom uređaju. Serija čvrstih diskova RED i RED PRO namijenjena je NAS sustavima.

Sada je stigla i dva nova modela s kapacitetom od 12 TB. Nazivi modela su WD120EAFAX i WD121KFBX i međusobno se razlikuju po brzini i po jamstvenom roku. Model WD120EAFAX radi na 5.400 okretaja, a samim time ima i manje performanse te podatke prenosi brzinom do 196 MB/s. Ovaj model je pokriven trogodišnjim jamstvom.

Model oznake WD121KFBX spada u Pro modele te kao takav ima nešto bolje performanse. Za početak radi na 7.200 okretaja što znači kako i podatke prenosi većom brzinom. Prema navodima proizvođača WD121KFBX u stanju je postići brzinu prijenosa do 240 MB/s. Oba modela imaju SATA 3.0 sučelje (6 GB/s), po 256 MB cachea i dolaze u 3,5“ formatu. Pro model je dobio dvije godine dodatnog jamstva te je u konačnici pokriven petogodišnjim jamstvom.

Na proizvođačevim internetskim stranicama dostupne su i detaljnije specifikacije do kojih možete doći klikom na jednu od gornjih poveznica. Mi ćemo još samo napomenuti kako je WD121KFBX predviđen za zapisivanje do 300 TB podataka godišnje, a WD120EAFAX do 180 TB podataka. Cijena im kreće oko 500 eura.