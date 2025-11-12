Apple sada prodaje 'čarapu' za nošenje iPhonea

Apple uvijek zna kako 'namamiti' svoje kupce pa su sada predstavili pletenu torbicu u koju stane iPhone, AirPodsi ili još neka sitnica. Dizajnom podsjeća na čarapu, ali je limitirano

Apple je predstavio novi limitirani dodatak za iPhone pod nazivom iPhone Pocket, razvijen u suradnji s Issey Miyake Designom, dizajnerom koji stoji iza kultnih crnih dolčevita koje je nosio Steve Jobs.

Riječ je o „čarapastoj“, pletenoj torbici s rebrastom mrežastom strukturom u koju stane iPhone, AirPodsi i druge male svakodnevne potrepštine. Kako navode iz Applea, torbica se može nositi preko ramena, na zapešću ili pak pričvrstiti na drugu torbu, a kompatibilna je sa svim iPhoneima i svim modelima AirPodsa.

Verzija s kratkom trakom dolazi u osam različitih boja te će se moći kupiti po cijeni od 150 dolara. Model s dugom trakom dolazi samo u tri boje i cijena mu je 230 dolara. Zainteresirani će moći kupiti iPhone Pocket od 14. studenog u odabranim Apple Storeovima u Francuskoj, Kini, Italiji, Japanu, Singapuru, Južnoj Koreji, UK-u i SAD-u.