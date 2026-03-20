Googleov Stitch postaje alat za "vibe dizajniranje"

Eksperimentalni odjel Google Labs službeno je predstavio značajnu nadogradnju svojeg alata Stitch, transformirajući ga iz jednostavnog generatora ekrana u cjelovito AI rješenje za grafički dizajn. Dosad je Stitch funkcionirao kao "obični" alat za dizajn, primarno korisničkih sučelja aplikacija i web stranica, no po novome on će biti osnažen umjetnom inteligencijom i postat će prva usluga koja nudi rad po principu "vibe dizajna".

Dizajniranje kroz dijalog

Drugim riječima, korisnicima se omogućuje započeti proces dizajniranja tek pukim opisivanjem ciljeva, željenog emocionalnog odjeka kod korisnika ili primjera koji ih inspiriraju, a sve ostalo bit će prepušteno umjetnoj inteligenciji. Novi Stitch donosi redizajnirano sučelje u obliku "beskonačnog platna" koje podržava različite oblike konteksta, uključujući slike, tekst i programski kod.

Sustav je osnažen novim dizajnerskim agentom sposobnim za rezoniranje kroz cijelu povijest evolucije projekta. Za upravljanje paralelnim idejama uveden je Agent manager, koji prati napredak i pomaže u organizaciji višestrukih smjerova istraživanja bez gubitka fokusa – u konačnici bi ovaj alat mogao u potpunosti zamijeniti dizajnerske timove u tehničkim odjelima, ili barem nadopuniti ih u slučaju kad se bave kreiranjem korisničkih sučelja i frontenda. Stitch je, kažu, stvoren s ciljem da viziju prenese u stvarnost u nekoliko minuta, čineći profesionalni dizajn dostupnim i onima bez tehničkog iskustva.

Glasovne naredbe

Stitch po novome uvodi i mogućnosti upravljanja glasovnim naredbama, koje omogućuju izravan "dijalog s platnom". AI agent može tako pružati kritiku dizajna u stvarnom vremenu, kreirati stranice putem intervjua s korisnikom te provoditi trenutačna ažuriranja dizajna, poput promjene paleta boja ili varijacija izbornika, isključivo na temelju izgovorenih uputa.

Za tehničku preciznost i konzistentnost brine se prošireni set alata za sustave dizajna. Uveden je format DESIGN.md, markdown datoteka prilagođena AI agentima, koja omogućuje jednostavan uvoz i izvoz dizajnerskih smjernica. Korisnici također mogu "izvući" dizajn izravno s bilo kojeg URL-a, što omogućuje primjenu postojećih vizualnih identiteta na nove projekte unutar Stitcha.

Brza izrada prototipa

Jedna od najpraktičnijih značajki je sposobnost Stitcha da statične dizajne odmah pretvori u interaktivne prototipe. Sustav može automatski generirati logične sljedeće ekrane u aplikacijama na temelju korisničkih klikova, čime se kreiranje korisničkog iskustva odvija brzo i jednostavno.

Finalna faza procesa, prijelaz s dizajna na kod, olakšana je integracijom s Googleovim alatima za vibe kodiranje kao što su AI Studio i Antigravity. Korisnici tih alata mogu sinkronizirati rad između dizajnera, umjetne inteligencije i programera, što pozicionira Googleove alate kao full-stack programere sposobne za suradnju s tehničkim i dizajnerskim timovima. Sve to dostupno je već sada – besplatno.