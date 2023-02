TP Vision Live: što je novoga u dizajnu televizora i slušalica marke Philips?

Televizori i audio program marke Philips već su pet godina pod krovom kompanije TP Vision, koja iz godine u godinu nadopunjuje i unaprjeđuje asortiman, prateći nove tehnologije te postavljajući nove trendove, pogotovo po pitanju dizajna. Početkom veljače sudjelovali smo na skupu TP Vision Amsterdam Live 2023, gdje je okupljenim novinarima predstavljen asortiman Philips TV & Sound za ovu godinu.

Ambilight TV

Okosnica programa bili su poznati Ambilight televizori Philipsa, koji će ove godine dobiti nekoliko proširenja ponude i nadogradnji postojećih serija. Kako bi obogatili svoju ponudu i zadovoljili potrebe još jedne kategorije kupaca, u TP Visionu su odlučili uvesti cijelu jednu novu liniju televizora, koju će smjestiti između postojećih – ulazne serije "The One" i naprednih OLED+ modela. Nova se serija naziva The Xtra, a najkraće rečeno mogli bismo je opisati kao cjenovno pristupačnu seriju televizora zasnovanih na najnovijoj MiniLED tehnologiji panela. Više o cijeloj ponudi televizora objavili smo u ovom izvještaju.

Philips Sound

Kad je riječ o audio programu, prikazane su nove verzije svojih premium ANC slušalica marke Fidelio, proširena je sportska Go serija, a ove godine na tržište će stići i prve Philipsove slušalice za spavanje, razvijene u partnerstvu sa specijaliziranim znanstvenicima iz Kokoona. Pojedinosti o prikazanim slušalicama možete pronaći na ovom mjestu.

Vidjeli smo i demo novih Ambilight zvučnika, koji se idealno upotpunjuju s Ambilight televizorima i Philipsovim soundbarovima, pa mogu tvoriti sve kombinacije, od 2.1 pa do 7.1.4 Dolby Atmos zvučničkog setupa.

Ambilight - kako na televizoru, tako i na zvučniku

Posvećenost detaljima

Ono što povezuje sve predstavljene proizvode je posebna pozornost koja je posvećena dizajnu svih Philips i Fidelio proizvoda. Na posebnoj radionici o tom aspektu razvoja govorio je Rod White, dugogodišnji direktor dizajna tvrtke TP Vision. Trendovi u društvu koji dolaze iz svijeta namještaja i interijera ono su što vodi njegov dizajnerski tim, a prepoznatljive elemente dizajna opisuje kao "lako razumljive podcijenjene oblike".

Nove linije Philipsovih proizvoda izbacile su krom kao materijal i kao finiš, pa se oslanjaju na crne mat površine, čisti aluminij, dok su zvučničke jedinice kod televizora i soundbara prekrivene posebnom tkaninom. Ona je razvijena u danskoj tekstilnoj kompaniji Kvadrat, zajedno sa stručnjacima TP Visiona, pa istodobno ispunjava dekorativnu svrhu ali i svojim svojstvima osigurava da je zvuk, koji mora propuštati, idealne kvalitete.

Slušalice marke Fidelio, pak, neočekivano donose (na samim slušalicama ali i kućištu za punjenje) elemente načinjene od keramike, aluminija i prirodne kože – što osigurava dugotrajnost i premium osjećaj pod prstima.

Novi daljinski upravljač

Osvrnut ćemo se na još jedan detalj premijerno prikazan u Amsterdamu. Iako nije uvijek u središtu pozornosti, daljinski upravljač je kod televizora vrlo bitan element korisničkog sučelja, a Philipsovi će novi Ambilight televizori dobiti i potpuno novi "daljinac".

On je utjelovljenje vizije o jednostavnom i funkcionalnom dizajnu, kao i povratnih informacija korisnika. Kao prvo, iz njega su izbačene zamjenjive baterije te zamijenjene jednom, punjivom putem USB-C utora. To je omogućilo i da cijeli uređaj bude tanak tek 10 mm i u kućištu koje više nalikuje modernom mobitelu. Nadalje, tipke su pojednostavljene i smanjen im je broj – ali samo na prvi pogled.

Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš - skrivene tipke drugog reda otkrivaju se tek kroz pozadinsko osvjetljenje (i dalje je riječ o testnim prototipima daljinskih upravljača)

Naime, osnovni set tipki kod ovog je daljinskog upravljača vidljivo označen. Kada ga podignete, njegovi će senzori to detektirati te upaliti pozadinsku rasvjetu, kako biste bolje vidjeli što se gdje nalazi. Tada, pritiskom na posebnu tipku, možete aktivirati i drugi "sloj" tipki, koji prije svega sadržava one numeričke. Do tada su one nevidljive, a tek uključivanjem tog drugog dijela otkriva se kako je riječ o "punom" daljinskom upravljaču, sa svim tipkama koje su imale i prethodne generacije. I dalje je bila riječ o prototipu, pa je moguće da će u finalnoj verziji ovaj daljinski upravljač izgledati nešto drugačije – međutim, smjer u kojem ide svakako nam se dopao kao inovativan i zanimljiv.