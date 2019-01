Asus predstavio nove perolake ZenBookove i VivoBookove

Na Asusovom događaju u Varšavi iskušali smo neobični ROG Mothership, laptop iz klase zamjene za stolno računalo, no družili smo se i s nekolicinom drugih tvrtkinih novih modela. Pripadaju linijama ZenBook, VivoBook i Zephyrus, a mahom su fokusirani na kompaktnost i prenosivost, iako sami po sebi ciljaju na posve drugačije tipove korisnika.

Asus ZenBook S13 ima omjer kućišta i ekrana od impresivnih 97%

Od svih njih, u tankoći i lakoći prenošenja najdalje odlazi 1,1-kilogramski ZenBook S13, za kojeg Asus tvrdi da se radi o najmanjem 13,9-inčnom laptopu na svijetu, a ujedno i najtanjem laptopu s diskretnom grafičkom karticom koji trenutačno postoji. Radi se o Nvidijinom čipu MX150, kojem društvo prave procesori Core i5 i i7 posljednje generacije (arhitektura Whiskey Lake), do 16 GB RAM-a te do 1 TB skladišnog prostora, u formi PCIe x4 SSD-a. Najdojmljivijim aspektom ovog uređaja smatramo impresivno tanke rubove ekrana, od svega 2,5 milimetara, i to sa svih strana zaslona. Ukupni omjer kućišta i ekrana iznosi golemih 97%. Gdje je web-kamera? Na „izbočini“ iznad ekrana, koja je pametno iskorištena za olakšavanje podizanja poklopca. Odlično zvuči i najavljeno vrijeme autonomije od 15 sati, no za iznošenje dojmova oko tog aspekta ZenBooka S13 ipak ćemo pričekati da ga testiramo.

Novi ZenBook 14 dobio je numeričku tipkovnicu, koja se po potrebi prikazuje na površini touchpada

Vidjeli smo i novi ZenBook 14, premijerno predstavljen na CES-u. Dotični raspolaže 14-inčnim IPS ekranom Full HD rezolucije te donosi isti hardver poput ZenBooka S13, uključujući diskretnu grafičku katicu MX150. Ima i nekolicinu zanimljivih dodataka, poput numeričke tipkovnice, koja se po potrebi prikazuje na površini touchpada (i ne sprečava nas da i dalje pomičemo kursor). Dodatni prostor u odnosu na ZenBook S13 iskorišten je i za ugradnju četiri zvučnika, s potpisom Harman/Kardona. Iako nešto veći, ovaj ZenBook je svega 100 grama teži od modela S13, a očekuje se i da će biti osjetno jeftiniji. Baterija bi mu trebala trajati još uvijek vrlo dobrih 11 sati.

VivoBookovi 14 i 15 dolaze u dvije nove boje - Peacock Blue i Coral Crush

One koji nemaju novca za luksuzne ZenBookove, mogli bi zanimati cjenovno prihvatljiviji VivoBookovi 14 i 15. U odnosu na svoje prethodnike, fizički su smanjeni za 7,6%. Dobili su dvije nove boje – Peacock Blue i Coral Crush – te oku ugodnu teksturu oko tipkovnice, a on linije ZenBook naslijedili su ErgoLift zglob ekrana. Dotični daje nagib tipkovnici kad se ekran podigne u uspravan položaj, što poboljšava ergonomiju tipkanja, ali i hlađenje uređaja, budući da njegova donja strana više nije potpuno priljubljena uz radnu površinu. Omjer ekrana i kućišta novih VivoBookova iznosi 88%, a hardverski će biti temeljeni na Intelovim procesorima osme generacije, do 16 GB RAM-a i do 512 GB SSD-a i 2 TB mehaničkog diskovnog prostora. Koristit će integrirane grafičke kartice ili diskretni GeForce MX130, već ovisno o konkretnoj konfiguraciji.