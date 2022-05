ASUS proširio ponudu s dva nova igraća laptopa te ROG Slash linijom modnih dodataka

ASUS je ovoga tjedna održao For Those Who Dare: Boundless virtualni događaj, na kojem je predstavio nove ROG Strix i ROG Flow igraće laptope, kao i ROG Slash liniju modnih dodataka, idealnu za sve modno osviještene igrače.

ROG Strix SCAR 17 Special Edition

Novi ROG Strix SCAR 17 Special Edition, igraći je prijenosnik kojeg pogoni 12. generacija Intel Core i9 procesora, uparena s Nvidia GeForce RTX 3080 GPU-om za laptope, do 16 GB GDDR6 RAM-a te do 4 TB PCIe 4.0 SSD RAID 0 memorije za pohranu.

Za hlađenje je zaslužna parna komora s ROG-ovim ekskluzivnim Conductonaut Extreme tekućim metalom na procesoru i grafičkoj kartici. Igrači mogu birati između 17,3-inčnog FHD zaslona od 360 Hz te 17,3-inčnog QHD zaslona od 240 Hz. Oba, naime, imaju vrijeme odziva od 3 ms, što će dobro doći pri igranju kompetitivnih videoigara.

ASUS navodi da laptop ima nevidljivu tintu naneseno izravno na metalno kućištu, koja pod UV svjetlom mijenja boju. To, dakle, uveliko doprinosi cyberpunk estetici, na koju je tvrtka i ciljala. Od ostalih značajki, tu je RGB tipkovnica, četiri zvučnika, Wi-Fi 6E i hrpa korisnih priključaka. Laptop teži tri kilograma.

ROG Flow X16

Novi ROG Flow X16 namijenjen je igračima koji žele lagani i tanki prijenosnik snažnih specifikacija. Pogoni ga AMD Ryzen 9 6900HS procesor uparen s Nvidia GeForce RTX 3070 Ti GPU-om za laptope, do 64 GB DDR5 RAM-a te do 2 TB PCIe Gen 4 SSD memorije. Valja istaknuti i podršku za XG Mobile vanjske grafičke kartice, što bi nekima moglo biti korisno.

Iako je riječ prvenstveno o tankom i laganom igraćem laptopu (2,1 kg), ROG Flow X16 ima potpuno novu Frost Force tehnologiju i Pulsar Heatsink, s tri ventilatora i hladnjakom visoke gustoće. Hlađenje, stoga, neće predstavljati problem, pa čak i kod pokretanja najzahtjevnijih naslova.

Igrači mogu birati između 16-inčnog 16:10 mini LED QHD zaslona s čak 1100 nita te 16-inčnog 16:10 IPS QHD zaslona. Oba, naime, imaju frekvenciju osvježavanja od 165 Hz te odziv od 3 ms. Od ostalih značajki, treba napomenuti RGB tipkovnicu, Wi-Fi 6 E i četiri zvučnika. Baš kao i njegov „veći“ brat, ROG Flow X16 također dolazi s hrpom priključaka.

ROG Slash linija modnih dodataka

Uz nove laptope, ASUS je predstavio i ROG Slash liniju modnih dodataka inspiriranih cyberpunkom. Riječ je uglavnom o torbama i odjeći, koje su, prema navodima tvrtke, izrađeni od vrhunskih materijala i dizajnirane s „kulturom igara u svojoj jezgri“.

Više informacija možete pogledati na tvrtkinoj službenoj stranici.