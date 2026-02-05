BFS 2026: Na kavi s legendama IT-a

Iskustvo protiv algoritma – Legende techa u Hrvata na pozornici Bug Future Showa razgovarale su o kraju IT-ja kakvog poznajemo, uz dosjetke, anegdote i priče iz svojih bogatih karijera

Sandro Vrbanus četvrtak, 5. veljače 2026. u 13:15

Ivan Gabrić, CEO IN2 grupe i Krešimir Madunović, član Uprave Hrvatskog Telekoma, zaslužni su za prvu jedan-na-jedan točku Bug Future Showa 2026, "fireside chat" koji publika izrazito cijeni. Kroz otvoreni i opušteni razgovor u ovom formatu dva su doajena domaće IT scene otkrila mnogo toga o svojim životnim putovanjima, anegdote iz početaka poslovanja i uvide u aktualno stanje.

Ivan Gabrić otkrio je tako da je u neke svoje poslovne avanture krenuo zbog dobrih mentora, druge zbog izazova, ali da nije menadžer "opće prakse", već se tijekom godina specijalizirao za tehnologiju i ono u čemu je dobar. Govorio je o i onome što ne voli raditi – od kompromisa, preko reorganizacija u kompanijskim strukturama, do prolaska kroz razna teška poslovna razdoblja. Sve to bili su uvidi "iza kulisa" kakve od direktora najvećih hrvatskih kompanija možete čuti samo na BFS-u posljednjih godina.

Spoj telekomunikacija i IT-a, odakle dolaze zvijezde ove točke programa, prirodan je, rekli su, ali nije ključno nužan niti lagan. Zbog toga dolazi do raznih izazova u tom sektoru, a često vidimo i da poneko rješenje u domeni IT-a ne funkcionira, jer se "guraju" rješenja koja nisu do kraja razvijena. Kad je riječ o AI trendu, Madunović je najavio i inicijativu "AI ti to možeš", koja bi trebala poslužiti hrvatskim građanima da se educiraju i upoznaju s tehnologijama umjetne inteligencije.

U poslovnom smislu, kad se govori o umjetnoj inteligenciji, IT sektor i svi stali moraju se brzo razvijati i prilagođavati da ne bismo kao država zaostali za ostatkom svijeta. No, Gabrić kaže da su savjeti kao takvi "pokvarljiva roba" i nije se usudio prognozirati niti davati općenite savjete koji bi utjecali na neke naše buduće odluke.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi