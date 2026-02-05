BFS 2026: Na kavi s legendama IT-a

Ivan Gabrić, CEO IN2 grupe i Krešimir Madunović, član Uprave Hrvatskog Telekoma, zaslužni su za prvu jedan-na-jedan točku Bug Future Showa 2026, "fireside chat" koji publika izrazito cijeni. Kroz otvoreni i opušteni razgovor u ovom formatu dva su doajena domaće IT scene otkrila mnogo toga o svojim životnim putovanjima, anegdote iz početaka poslovanja i uvide u aktualno stanje.

Ivan Gabrić otkrio je tako da je u neke svoje poslovne avanture krenuo zbog dobrih mentora, druge zbog izazova, ali da nije menadžer "opće prakse", već se tijekom godina specijalizirao za tehnologiju i ono u čemu je dobar. Govorio je o i onome što ne voli raditi – od kompromisa, preko reorganizacija u kompanijskim strukturama, do prolaska kroz razna teška poslovna razdoblja. Sve to bili su uvidi "iza kulisa" kakve od direktora najvećih hrvatskih kompanija možete čuti samo na BFS-u posljednjih godina.

Spoj telekomunikacija i IT-a, odakle dolaze zvijezde ove točke programa, prirodan je, rekli su, ali nije ključno nužan niti lagan. Zbog toga dolazi do raznih izazova u tom sektoru, a često vidimo i da poneko rješenje u domeni IT-a ne funkcionira, jer se "guraju" rješenja koja nisu do kraja razvijena. Kad je riječ o AI trendu, Madunović je najavio i inicijativu "AI ti to možeš", koja bi trebala poslužiti hrvatskim građanima da se educiraju i upoznaju s tehnologijama umjetne inteligencije.

U poslovnom smislu, kad se govori o umjetnoj inteligenciji, IT sektor i svi stali moraju se brzo razvijati i prilagođavati da ne bismo kao država zaostali za ostatkom svijeta. No, Gabrić kaže da su savjeti kao takvi "pokvarljiva roba" i nije se usudio prognozirati niti davati općenite savjete koji bi utjecali na neke naše buduće odluke.