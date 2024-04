Boeingov Starliner leti s astronautima na ISS već 6. svibnja

NASA i Boeing objavili su da je kapsula Starliner službeno spremna za lansiranje. Prva posada na ovom letu, koju inače čine astronaut Butch Wilmore i astronautkinja Suni Williams, krenut će prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) 6. svibnja.

Kako prenosi Tech Crunch, astronauti će na ISS putovati pomoću rakete United Launch Alliance Atlas V, a na postaju će stići otprilike 24 sata nakon lansiranja. Tijekom tjedan dana koliko će provesti na ISS-u, Starliner će ostati spojen s postajom te će poslužiti za njihov povratak na Zemlju koji će usporiti pet padobrana.

Značaj ove misije poprilično je velik, jer je NASA još 2011. godine pokrenula Program komercijalnih posada (CCP) s ciljem nabave usluga prijevoza astronauta od privatnih tvrtki. U taj je program odabran SpaceX koji je već završio svih šest misija po svom originalnom ugovoru, kao i Boeing koji je zaostao zbog tehničkih problema sa Starlinerom.

No, podsjetimo da će ovo biti drugi let Starlinera do ISS-a. Prvi tesni let bez astronauta dogodio se u svibnju 2022. godine, o čemu smo tada i izvještavali na portalu.