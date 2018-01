Bug Future Show 2018 će vam pružiti tehnološko iskustvo s pet zvjezdica

Peti po redu BFS održat će se 31. siječnja 2018. (srijeda) u zagrebačkom Kinu Europa pod motom Five Star Experience. Ulaz je i ove godine besplatan, ali isključivo uz pozivnicu…

Draga ekipo, save the date! Kako to obično biva nakon novogodišnjih blagdana, Bugovci pripreme najvećeg (i još uvijek jedinog) tehnološkog showa u regiji ubacuju u petu brzinu. S velikim uzbuđenjem, veseljem, pa i očekivanjima objavljujemo da će se peti po redu Bug Future Show održati 31. siječnja 2018. (srijeda) u zagrebačkom Kinu Europa, pod motom Five Star Experience. Svi predavači, panelisti i ostali sudionici programa ovaj će put posjetiteljima predstaviti uređaje, trendove i tehnologije budućnosti koje će naše živote učiniti boljima, ugodnijima, zabavnijima, svrsishodnijima, pa i luksuznijima.

Više detalja o Bug Future Showu 2018 potražite na webu BFS-a.

Ulaz na Bug Future Show 2018 je – zahvaljujući našim sponzorima – i ove godine besplatan, ali je moguć isključivo s pozivnicom i promotivnim kôdom koji se dobiva e-mailom. Ulaznice ćemo početi slati sredinom siječnja. Ukoliko želite biti među primateljima, a niste pretplatnik Buga, obratite nam na mail info@bfs.bug.hr s dokazom da ste čitatelj Buga ili dokaz predočite na Twitteru uz hashtag #bfs2018, pa ćemo razmotriti vaš zahtjev.

Na Bug Future Showu njegujemo kulturu tolerancije, prijateljstva i uživanja u strasti prema tehnologiji, pa u tom duhu pripremamo priredbu koja će posjetiteljima pružiti iskustvo s pet zvjezdica. U znaku broja pet, program ćemo u glavnoj dvorani Kina Europa podijeliti u pet blokova, a svaki će započeti jednim od naših pet keynotea koje će pripremiti pet tehnoloških zvijezda… Detaljan sadržaj Bug Future Showa 2018 ćemo, međutim, objaviti sredinom siječnja 2018., a za sada vam otkrivamo naših pet keynote govornika (na slici) i pet točaka programa (u nastavku)…

Pet keynote govornika na BFS-u 2018: Myriam Joire (SAD, tech blogerica i podcasterica), Luka Abrus (FIVE, CEO), prof. dr. sc. Ivica Puljak (FESB Split, profesor), Alan Sumina (Nanobit, CEO) i Davor Tremac (Uber, General Manager SEE)

Keynote predavanje: „Top 5 tech trendova za život s 5 zvjezdica“

Tehnologija će u godinama pred nama omogućiti do sada neviđeno velikom broju ljudi iz svih krajeva svijeta da žive život s pet zvjezdica – bolji, sadržajniji, ugodniji, zdraviji, veseliji i opušteniji. Pet najizglednijih digitalnih pokretača tech industrije koji imaju šansu iskorijeniti stres, siromaštvo, ratove, bolest i zlo predstavit će nam glasovita američka tech blogerica, podcasterica, developerica, poduzetnica, evanđelistica i konzultantica te queer aktivistica Myriam Joire čije bogato iskustvo seže od uredničke pozicije na Engadgetu do savjetnice u Pebbleu.

Panel-rasprava: „Developeri – supervaluta tech industrije“

Bilo je tako oduvijek, a sada je izraženije nego ikad – programeri su najtraženija radna snaga ne samo tech industrije, već tržišta rada općenito, svugdje u svijetu. Kako se na tom izrazito kompetitivnom tržištu izboriti za najbolju poziciju, kako odabrati najperspektivniju nišu, kako se odlučiti između formalnog zaposlenja ili freelancanja, koje su prednosti ostanka u Hrvatskoj u odnosu na developerski život u Dublinu ili Dubaiju i kakve prilike nude budućim i sadašnjim programerima, dizajnerima i ostalim razvijačima softvera najjače domaće developerske agencije otkrit će nam predstavnici Fivea, Nanobita, Asseca i našeg službenog HR partnera Manpowera, pod moderatorskom palicom Bugovog izvršnog urednika i direktora programa Bug Future Showa 2018, Dragana Petrica.

Panel-rasprava: „Blockchain – tehnologija Internet-of-Money ere“

Kriptovalute, predvođene Bitcoinom, u proteklih su nekoliko mjeseci eksplodirale – prerasle su interes uskih tech krugova i postale istovremeno i povijesnom prilikom i noćnom morom kako financijskog, tako i ICT sektora. Čini se da im vrijednost neprekidno raste bez obzira na predznak turbulentnih zbivanja koja im određuju nagib krivulje, a hoće li u mjesecima i godinama pred nama pretvoriti svakog tko ih posjeduje u notorne bogataše ili ćemo svjedočiti efektu „balona“, te mogu li postati jednako prihvaćene kao i „običan“ novac ili ga čak nadomjestiti, pokušat će otkriti najveći među najvećim zagovornicima tog fenomena, Hrvoje Prpić, uz sugovornike koji dolaze iz vrha financijske, telekomunikacijske i analitičke industrije.

Panel-rasprava: „Učitelji-heroji – arhitekti boljeg svijeta, 2. dio“

Krcata dvorana i potpuna tišina s kojom je, uz puno suza, ali i puno smijeha održan panel s učiteljima-herojima na prošlogodišnjem Bug Future Showu bio je povod da i ove godine u hrvatskim školama pronađemo četiri čudotvorca koji svojom nadljudskom voljom, ljubavlju prema prenošenju znanja i posvećenosti djeci prkose zastarjelom obrazovnom sustavu i korištenjem najsuvremenijih tehnoloških dosega – na svoju ruku – najmlađima „podvaljuju“ znanje i zaluđenost učenjem kroz igru, veselje i kreativno zalaganje. Ovogodišnje arhitekte boljeg svijeta koji provode nastavu kakve se ne bi posramile niti škole najrazvijenijih podneblja, kao i njihove rezultate i izazove na koje nailaze, predstavit će doajen modernog obrazovanja i tech scene, član Uprave Algebre, Hrvoje Balen.

Intervju uživo: „CES 2018 – Left to My Own Devices“

Fantastična DIY igrača konzola MAKERbuino koju je najprije potrebno sastaviti da bi se njome moglo igrati hrvatskog je Einsteina odvela od Karlovca do Las Vegasa. Zahvaljujući pobjedi na Idea Knockoutu 2017, Albert Gajšak je sa svojom ekipom, naime, osigurao izlagački štand na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji se održava neposredno prije Bug Future Showa, a svoja iskustva iz Amerike, uspjeh kojeg je doživio njegov uređaj na tom tržištu i tehnološka čuda kojima je svjedočio na CES-u 2018 predstavit će, zajedno s ostalima koji će ga pratiti u gradu grijeha, legendi tech novinarstva, reporteru N1 televizije Antoniju Zavadi.

Bug Future Show 2018 se održava u organizaciji Buga, uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma. Partner BFS-a 2018 je developerska agencija FIVE, a sponzori su Zagrebačka banka, Algabra, Nanobit, Sony, Uber i Asseco. Službeni HR partner BFS-a 2018 je ManpowerGroup, a službeno vozilo BFS-a novi Nissan Leaf, kojeg ćemo premijerno moći vidjeti upravo taj dan, ispred Kina Europa… Pripremite se, rezervirajte datum, ponavljam još jednom - vrijeme radnje: 31. siječanj 2018. (srijeda). Mjesto radnje: Kino Europa. Iskustvo: s pet zvjezdica!