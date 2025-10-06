Digitalno osiguranje LAQO obilježava peti rođendan

Najbrže kupljena polica osiguranja ugovorena je u 58 sekundi, a najbrža šteta obrađena i isplaćena u samo sedam sati od potpune prijave

LAQO, prvi hrvatski 100 posto digitalni brend i tech inovacija Croatia osiguranja koje djeluje u sastavu Adris grupe, obilježava 5. rođendan. U pet godina inovacija, LAQO je klijentima predstavio čak četiri potpuno digitalna proizvoda – osiguranje vozila, osiguranje imovine, putno osiguranje i osiguranje ljubimaca. U tom je periodu ostvareno čak 231.000 prodanih polica, 1,6 milijuna izračuna polica i više od 11,2 milijuna posjeta internetskoj stranici.

Kao posljednju inovaciju, LAQO je u ponudu ove godine uveo osiguranje imovine. Jednostavno, brzo, pouzdano i potpuno digitalno osiguranje nekretnine moguće je ugovoriti bez papira i bez odlaska u poslovnicu, s isplatom štete već 48 sati od potpune prijave. Jedna od ključnih pogodnosti je i automatska mjesečna naplata putem kartice. Za iznos mjesečne naknade klijenti osiguravaju svoj dom, a cijeli proces, od ugovaranja do prijave i praćenja štete, odvija se potpuno digitalno, putem aplikacije ili weba.

Pet godina inovacija

LAQO je u samo pet godina postao sinonim za digitalno osiguranje, što potvrđuje i podatak da je najbrže kupljena polica osiguranja ugovorena u 58 sekundi, a najbrža šteta obrađena i isplaćena u samo sedam sati od potpune prijave.

"Dokazali smo da se jednostavnost, transparentnost i briga za klijente isplate. To vidimo u rezultatima jer već petu godinu zaredom rastemo dvostruko brže od tržišta, prepoznati smo kao ozbiljan inovator i u Hrvatskoj, ali i izvan države. To je sjajna pozicija s velikom odgovornosti. Zato imamo tim vrhunskih stručnjaka koji stalno radi na širenju portfelja i uvođenju kvalitetnih rješenja koja život naših klijenata čine jednostavnijim", ističe Ana Zovko, izvršna direktorica za digitalno poslovanje i IT u Croatia osiguranju.

LAQO je prvi u Hrvatskoj svojim klijentima omogućio plaćanje u kriptovalutama, ali i iskorak u potpuno novi svijet metaversea s prvim virtualnim muzejom osiguranja na svijetu. Programom prevencije LaqoPrevent, koji ima i širu društvenu važnost promicanja prometne kulture, LAQO svoje klijente potiče na sigurniju vožnju te ih je nagradio s više od 710 nagrada. Prošle godine predstavljen je i LAQO GPT, digitalni asistent temeljen na umjetnoj inteligenciji. AI asistent je dosad samostalno odgovorio na 30% posto korisničkih upita preko Whatsappa.

"U svijetu u kojem policu možeš kupiti u manje od minute, pet godina nije malo – jer mjeri se brzinom promjena i inovacija, a ne prolaskom vremenom. Iako se čini da smo tek krenuli, iza nas su ozbiljni proizvodi, projekti i rezultati. Biti prvi izbor klijenata u svijetu u kojem se očekivanja mijenjaju iz dana u dan veliki je izazov. Zato smo stalno korak ispred – tehnologijom, idejama i rješenjima koja klijentima donose stvarnu vrijednost. Hvala cijelom timu na posvećenosti. U idućih pet godina donosimo još inovacija koje će ponovno mijenjati tržište osiguranja kakvo je danas", rekao je Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje.

U duhu inovacija, LAQO svojim projektom LAQOthon već tri godine podržava poduzetnike, tehnološke entuzijaste i inovatore. U prva tri izdanja prikupljeno je više od 610 prijava, čime se LAQOthon afirmirao kao jedno od najvažnijih događanja na tech sceni, a kraj godine donijet će nova inovativna rješenja koja će predstaviti sudionici četvrtog izdanja.