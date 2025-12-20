Prva godina CroCubea u svemiru bit će obilježena novim snimkama Hrvatske

Uoči obilježavanja prve godine boravka u orbiti i obljetnice lansiranja satelita CroCube, tim prvog hrvatskog satelita predstavit će nove snimke naše zemlje zabilježene iz orbite

Dana 21. prosinca 2025. godine obilježava se godina dana od lansiranja CroCubea, prvog hrvatskog satelita u svemiru, koji je još uvijek aktivan u orbiti. Tim povodom, u subotu 20. prosinca u 18:00 sati, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu održat će se događanje posvećeno dosadašnjim rezultatima ove hrvatske svemirske misije.

Tijekom programa bit će predstavljen pregled ključnih rezultata misije CroCube, uključujući i međunarodno priznanje koje je projekt osvojio ove godine. CroCube je, naime, dobitnik nagrade u kategoriji Rookie of the Year koju dodjeljuje AIAA u sklopu natjecanja Mission of the Year – Small Satellites of the Year.

Poseban dio programa bit će predstavljanje novih snimki Hrvatske iz orbite, snimljenih u vremenskim uvjetima bez oblaka. Snimke će publici predstaviti voditeljica misije CroCube, Daniela Jović, uz osvrt na tehnički, znanstveni i simbolički značaj fotografija Hrvatske iz svemira.

Daniela Jović

Tijekom proslave predstavit će se i popratni elementi misije, uključujući modul AstroTron 1000 tvrtke Pulsar Labs, postignuća grupe CHUI, kao i himnu satelita "Svemir ima novi pozivni". Posjetitelji će se imati priliku podsjetiti i dokumentarnog filma Nine Kukec "Satelit snova", koji prati nastanak prvog hrvatskog satelita.

CroCube je tijekom godine u orbiti snimao prizore Zemlje, bilježeći Hrvatsku te lokacije poput Kube, Madagaskara, Libije, Japana, Sjedinjenih Američkih Država i Novog Zelanda. Umjetnik Mladen Spevan, koji je stvarao radove inspirirane misijom, predstavit će umjetničku presliku jedne od novih fotografija Hrvatske snimljenih iz svemira, povezujući tehnološki aspekt misije s umjetničkim doživljajem.

Događaju će prisustvovati predstavnici hrvatske svemirske i znanstvene zajednice. Među gostima će biti Ante Radonić, astrofizičari Vernesa Smolčić, Lana Ceraj i Dario Hrupec, kao i popularizatori znanosti Goran Hudec, Karlo Bermanec, Vjeran Malenica te Željko Ulip, dopredsjednik Hrvatskog radioamaterskog saveza.