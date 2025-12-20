Prva godina CroCubea u svemiru bit će obilježena novim snimkama Hrvatske

Uoči obilježavanja prve godine boravka u orbiti i obljetnice lansiranja satelita CroCube, tim prvog hrvatskog satelita predstavit će nove snimke naše zemlje zabilježene iz orbite

Sandro Vrbanus subota, 20. prosinca 2025. u 10:07
📷 CroCube
CroCube

Dana 21. prosinca 2025. godine obilježava se godina dana od lansiranja CroCubea, prvog hrvatskog satelita u svemiru, koji je još uvijek aktivan u orbiti. Tim povodom, u subotu 20. prosinca u 18:00 sati, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu održat će se događanje posvećeno dosadašnjim rezultatima ove hrvatske svemirske misije.

Tijekom programa bit će predstavljen pregled ključnih rezultata misije CroCube, uključujući i međunarodno priznanje koje je projekt osvojio ove godine. CroCube je, naime, dobitnik nagrade u kategoriji Rookie of the Year koju dodjeljuje AIAA u sklopu natjecanja Mission of the Year – Small Satellites of the Year.

Poseban dio programa bit će predstavljanje novih snimki Hrvatske iz orbite, snimljenih u vremenskim uvjetima bez oblaka. Snimke će publici predstaviti voditeljica misije CroCube, Daniela Jović, uz osvrt na tehnički, znanstveni i simbolički značaj fotografija Hrvatske iz svemira.

Daniela Jović
Daniela Jović

Tijekom proslave predstavit će se i popratni elementi misije, uključujući modul AstroTron 1000 tvrtke Pulsar Labs, postignuća grupe CHUI, kao i himnu satelita "Svemir ima novi pozivni". Posjetitelji će se imati priliku podsjetiti i dokumentarnog filma Nine Kukec "Satelit snova", koji prati nastanak prvog hrvatskog satelita.

CroCube je tijekom godine u orbiti snimao prizore Zemlje, bilježeći Hrvatsku te lokacije poput Kube, Madagaskara, Libije, Japana, Sjedinjenih Američkih Država i Novog Zelanda. Umjetnik Mladen Spevan, koji je stvarao radove inspirirane misijom, predstavit će umjetničku presliku jedne od novih fotografija Hrvatske snimljenih iz svemira, povezujući tehnološki aspekt misije s umjetničkim doživljajem.

Valencia, Španjolska &#128247; CroCube

Događaju će prisustvovati predstavnici hrvatske svemirske i znanstvene zajednice. Među gostima će biti Ante Radonić, astrofizičari Vernesa Smolčić, Lana Ceraj i Dario Hrupec, kao i popularizatori znanosti Goran Hudec, Karlo Bermanec, Vjeran Malenica te Željko Ulip, dopredsjednik Hrvatskog radioamaterskog saveza.



