Objavljene slike Hrvatske sa satelita CroCube

Lansiran 21.12.2024., prvi hrvatski satelit redovito šalje snimke Zemlje iz svemira već dulje od godine dana. Najbolje fotografije domovine koje je snimio u tom razdoblju objavljene su oko Božića

Sandro Vrbanus petak, 26. prosinca 2025. u 17:21
📷 CroCube
CroCube

Protekloga je tjedna u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu svečano obilježena prva godišnjica lansiranja prvog hrvatskog satelita, CroCube, uz predstavljanje rezultata dosadašnje misije. Kako je bilo najavljeno, povodom prvog "rođendana" objavljene su i atraktivne fotografije koje je maleni CubeSat satelit uspio snimiti dok je orbitirao iznad Hrvatske.

Šest objavljenih fotografija donosimo u nastavku.

&#128247; CroCube

Prvu hrvatsku "kockicu" u svemiru, veličine 10x10x10 centimetara, lansirala je raketa Falcon 9 SpaceX-a u zajedničkoj misiji Bandwagon-2, s još nizom od 30-ak satelita. Nakon lansiranja CroCube je ubačen u ekvatorijalnu orbitu oko Zemlje, s nagibom putanje od 45° i na visini od oko 510 kilometara.

Nad naše krajeve dolazi šest puta u danu, uvijek sa zapada. Signale s CroCubea mogu primiti i radioamateri putem HAM radija, a moguće je njegov rad pratiti i putem posebne aplikacije za iOS i Android uređaje.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija