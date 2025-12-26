Objavljene slike Hrvatske sa satelita CroCube

Lansiran 21.12.2024., prvi hrvatski satelit redovito šalje snimke Zemlje iz svemira već dulje od godine dana. Najbolje fotografije domovine koje je snimio u tom razdoblju objavljene su oko Božića

Protekloga je tjedna u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu svečano obilježena prva godišnjica lansiranja prvog hrvatskog satelita, CroCube, uz predstavljanje rezultata dosadašnje misije. Kako je bilo najavljeno, povodom prvog "rođendana" objavljene su i atraktivne fotografije koje je maleni CubeSat satelit uspio snimiti dok je orbitirao iznad Hrvatske.

Šest objavljenih fotografija donosimo u nastavku.

Prvu hrvatsku "kockicu" u svemiru, veličine 10x10x10 centimetara, lansirala je raketa Falcon 9 SpaceX-a u zajedničkoj misiji Bandwagon-2, s još nizom od 30-ak satelita. Nakon lansiranja CroCube je ubačen u ekvatorijalnu orbitu oko Zemlje, s nagibom putanje od 45° i na visini od oko 510 kilometara.

Nad naše krajeve dolazi šest puta u danu, uvijek sa zapada. Signale s CroCubea mogu primiti i radioamateri putem HAM radija, a moguće je njegov rad pratiti i putem posebne aplikacije za iOS i Android uređaje.