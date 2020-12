Doček Nove godine – ostajemo doma, a što gledamo?

Doček Nove godine kakav nikada do sada nismo imali. Organiziranih slavlja na gradskim trgovima neće biti, kafići, restorani i klubovi su zatvoreni, kretanje preko granica županija značajno je ograničeno, a privatna okupljanja više od deset osoba iz najviše dva kućanstva nisu dozvoljena. To znači da će vrlo vjerojatno većina nas doček nove 2021. provesti kod kuće, sami ili u krugu uže obitelji, družeći se s TV programom, igrama ili kakvim streamingom.

U nastavku donosimo pregled prigodnih novogodišnjih televizijskih i live streaming sadržaja koje u novogodišnjoj noći možete pratiti. Ne dopadne li vam se ništa od ponuđenoga, pokrenite kakvu igru ili film na zahtjev i pravite se da je riječ o sasvim običnom četvrtku. A uvijek se možete družiti i na našem Forumu.

Što se nudi na zemaljskoj TV?

Oni koji za bolje ne znaju ili kojima baka drži monopol na daljinski upravljač, vjerojatno će biti osuđeni na programe nacionalnih TV kuća. Pogledajmo što će nam one ponuditi na Silvestrovo.

Hrvatska radiotelevizija pripremila je za program HRT 1 humanitarnu epizodu kviza "Tko želi biti milijunaš?" (20:10) s poznatim Hrvatima kao natjecateljima, potom novogodišnje izdanje glazbene emisije "A strana" (21:24), dok će nakon ponoći (00:24) prikazati snimku Severininog koncerta iz zagrebačke Arene, održanoga u prosincu prošle godine.

Na HRT 2 emitirat će se filmovi Shrek Forever After (20:05), Tko pjeva zlo ne misli (21:40), Vuk s Wall Streeta (23:25) te Glup i gluplji 2 (02:15). HRT 3 i HRT 4 nemaju prigodni program.

RTL će emitirati prigodnu zabavnu emisiju "U novu godinu s Đurom" (21:30). Bit će to posebni novogodišnji glazbeno-komičarski show u trajanju od tri sata, koncipiran kao okupljanje u "dnevnom boravku" u zagrebačkoj Tvornici, sve po epidemiološkim pravilima. Domaćin će biti komičar Branko Đurić Đuro, a kao gosti su najavljeni Nina Badrić, Massimo, Rambo Amadeus i Hari Mata Hari.

NADOPUNA: S obzirom na razorni potres koji je pogodio Petrinju, Sisak i okolicu te zbog pijeteta prema žrtvama i suosjećanja prema svim stradalima RTL neće prikazivati prvotno planiran TV show U novu godinu s Đurom, nego film o Robinu Hoodu

Nova TV će tradicionalno Novu godinu dočekati uz 5-satni "humoristični" program naziva "I godina Nova 2021." (20:15). Prema iskustvima iz dosadašnjih godina, radi se zapravo o recikliranom formatu emisija "Jel' me netko tražio?", odnosno "Nad Lipom 35", koji nudi red nastupa domaćih glazbenika, red prepričavanja starih viceva i poneku nagradnu igru za gledatelje.

Glazbeni show na Youtubeu

YouTube je pripremio poseban program dočeka "Hello 2021" na svojem kanalu YouTube Originals u kojem će sudjelovati svjetske glazbene zvijezde, komičari i drugi posebni gosti. Za našu vremensku zonu moći ćete gledati program namijenjen tržištu Ujedinjenog Kraljevstva i dočekati 2021. sa satom zakašnjenja. Program počinje pola sata prije (naše) ponoći i traje do kasno u noć.

Netflixov novogodišnji specijal

Ekipa koja stoji iza popularne Netflixove serije Black Mirror za oproštaj od ove godine pripremila je novogodišnji "mockumentary" specijal nazvan Death to 2020. Riječ je o političkoj crnoj komediji u obliku lažnog dokumentarca i s nekim poznatim holivudskim imenima (Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow…). Film je dostupan na zahtjev od protekle nedjelje, pa ga možete pokrenuti kad god vam odgovara.

Koncert iz Notre Dame

Francuski glazbenik Jean-Michel Jarre održat će ekskluzivni koncert "Welcome to the Other Side", uživo iz Pariza. Sve će se odvijati u posebnom studiju, a virtualno će izgledati kao da je koncert smješten u katedrali Notre-Dame. Želja umjetnika je, kaže, završiti "tamno razdoblje" te u novu 2021. godinu ući kroz "globalni party" u kojem ćemo svi virtualno biti zajedno. Performans počinje u 23:25, potrajat će 45 minuta, a moći će ga se pratiti putem više platformi, pa tako i u VR tehnici. Jarre inače svira elektronsku glazbu popraćenu atraktivnim svjetlosnim efektima.

Najveći house party

Defected Records donosi "najveći haouse party na svijetu" s mnoštvom zvijezda koje izdaju albume pod njihovom markom. Sve se odvija uživo iz Londona, počinje već u 18 sati po našem vremenu i traje do 2 sata iza ponoći. Prijenos je na Facebooku, YouTubeu, MixCloudu i Twitchu.

Ostala događanja

Oni koji imaju želju ostati budnima do jutra mogu 1. siječnja od 6 sati pratiti tradicionalno spuštanje novogodišnje kugle na Times Squareu u New Yorku, pogledati posebni show Snoop Dogga uživo s počekom od 5 sati, ili pak tijekom cijele noći pratiti vatromete iz cijelog svijeta. Na YouTubeu je također dostupno pregršt neslužbenih dočeka uživo, pa možda i na ovom popisu možete pronaći nešto za sebe.

Za one koji imaju prijatelje...

Za kraj, ne pronađete li ništa što biste htjeli gledati, preostaje vam eventualno nazvati prijatelje ili obitelj te provesti određeno vrijeme s njima na video pozivu. Zoom je objavio kako će do 2. siječnja u podne svim korisnicima ukinuti ograničenje trajanja besplatnih poziva, koje je inače 40 minuta, pa barem oko toga nećete morati brinuti.