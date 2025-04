Hrvatsko-slovenski AI projekt nominiran za nagradu Webby Awards

Kreativni studio Digital Da Vincis i riječki računalni muzej Peek&Poke, ostvarili su novi uspjeh. Njihov zajednički AI projekt Alternate Re[AI]lity: Povijest računala oko 1890. službeno je nominiran za nagradu Webby Awards, često nazivanu i „internetskim Oscarom“.

Projekt se natječe u kategoriji AI, Immersive & Games u okviru potkategorije Best in Arts, Culture & Events i to rame uz rame s puno „većim igračima“ poput Googlea, Netflixa, muzeja Salvadora Dalija i Rijksmuseuma.

„Biti nominiran za takozvane ‘internetske Oscare’ najveće je priznanje koje digitalni kreativac može dobiti na svjetskoj razini. No ono što ovu nominaciju čini uistinu posebnom jest činjenica da je projekt nastao s nula budžeta. Bio je to pro-bono projekt za mali, ali izvanredan računalni muzej u Rijeci koji u cijelosti vode volonteri“, izjavio je Kirill Karnovich-Valua, kreativni direktor Digital Da Vincisa.

Inače, Webby Awards ove je godine zaprimio gotovo 13.000 prijava iz više od 70 zemalja, a samo 12 posto njih izborilo je finale. Dobitnici će biti proglašeni 22. travnja, dok će svečana dodjela biti održana 12. svibnja u New Yorku.