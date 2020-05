IFA 2020 Special Edition će biti fizički "invite only" događaj i održat će se u rujnu u Berlinu

IFA 2020 bit će fizički događaj! Obznanjeno je to danas na virtualnoj tiskovnoj konferenciji koju su priredili Messe Berlin i gfu, desetljetni organizatori najvećeg europskog sajma potrošačke elektronike koji se svake godine, krajem ljeta, održava u Berlinu. Ovogodišnja IFA zamišljena je - zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa - kao "Special Editon", te neće biti otvorena za javnost, već će ovu tehnološku manifestaciju, ove godine iznimno, moći posjeitti samo oni koji će biti pozvani.

"Invite only" IFA 2020 održat će se tako od 3. do 5. rujna u Berlinu, gdje su lokalne vlasti od 1. rujna na dalje omogućile javna okupljanja do 5.000 ljudi. Organiztori IFA-e su, dakako, rekli kako im je zdravlje sudionika na prvom mjestu, pa će se specijalno izdanje sajma ove godine održati kroz četiri različita, fizički odvojena događaja, a svaki od njih bit će ograničen na maksimalno 1.000 sudionika.

Prvi će se zvati IFA Global Press Conference, a riječ je o konferenciji na kojoj će prezentacije održati najsitaknutiji predstavnici industrije potrošačke elektronike iz cijelog svijeta, kao i sajmišnoj izložbi tehnoloških inovacija koje su renomirani svjetski proizvođači tehnoloških uređaja pripremili za nadolazeću jesensku i božićnu šoping-sezonu. Na ovaj će segment IFA-e 2020 biti pozvano 800 probarnih tehnoloških novinara iz više od pedeset zemalja svijeta.

Virtualna tiskovna konferencija organiztora IFA-e 2020

Drugo događanje bit će IFA NEXT meets IFA SHIFT Mobility. Riječ je, zapravo, o dva događaja spojena u jedno, koji i inače čine sastavni dio ovog sajma. IFA NEXT je tako jedan od najvećih sajmova startupa u Europi, dok je IFA SHIFT Mobility izložba inovatara u segmentu digitalne mobilnosti, što se prvenstveno odnosi na autonomnu vožnju i elektrifikaciju projevoza. Ovim događanjem nastoji se omogućiti svima njima da dođu u izravni kontakt s probranim svjetskim medijima i investitorima koji će posjtiti specijalno izdanje sajma.

I mi smo bili u prilici postaviti pitanja tijekom globalnog predstavljanja specijalnog izdanja IFA-e

Zadnja dva događaja su IFA Global Markets, koji će okupiti OEM-e i ODM-e iz cijelog svijeta te IFA Business, Retail & Meeting Lounges, koji će okupiti trgovačke lance, distributere i ostale iz opskrbnog lanca vezanog uz industriju konzumne elektronike. Samo lani, na IFA-i je ostvareno poslova u vrijednosti od 4,7 milijardi eura, a ovim dijelom specijalnog izdanja sajma slične prilike im se omogućuju i ove godine,

Jens Heithecker, direktor IFA-e

"Nakon svih otkazivanja događaja tijekom proteklih mjeseci, naša industrija hitno treba platformu putem koje će omogućiti predstavljanje svojih inovacija, kako bi se mogla oporaviti i ozdraviti. Oporavak će započeti ovdje, u Berlinu, na IFA-i. Virtualna događanja su bila korisna, no nedostajalo im je neposrednosti, stvaranja iskustva 'iz ruke' i ljudske povezanosti koja događaje poput IFA-e čini toliko iznimno korisnima", rekao je Jens Heithecker, direktor IFA-e, tijekom današnje virtualne tiskovne konferencije.

Svi oni koji neće moći uživo nazočiti IFA 2020 Special Editionu u rujnu u Berlinu, sva četiri dijela ovogodišnjeg sajma moći će besplatno pratiti virtualno, putem streaminga. Bug će s IFA-e 2020, dakako, izvještavati s lica mjesta.