Ispucavanje Katy Perry i drugih „u svemir“

Misija, koju predvodi Sanchez, prvi je svemirski let bez ijednog muškog člana za SAD (Sovjetski Savez je još 1963. poslao Valentinu Tereškovu u Vostoku 6).

Suborbitalni let trajat će oko 11 minuta, dovodeći posadu do visine od 100 km i prelazeći Karmanovu liniju – međunarodno priznatu granicu svemira, ali od toga samo četiri minute u „bestežinskom stanju“, odnosno slobodnom padu. Perry je izrazila dugogodišnju želju za putovanjem u svemir, navodeći da je to bila "jednostavna odluka".

Program New Shepard, koji je odveo 52 osobe u svemir, uključujući Bezosa i Williama Shatnera, "nastavlja pomicati granice komercijalnih putovanja", kažu, koje neki nazivaju svemirskim.