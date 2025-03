Jeff Bezos i strategija "Pripravnik": savezništvo tehnologije i politike

Nikad se toliko dosad u SAD nisu ispreplitali politika, biznis, mediji i tehnologija kao danas. Sklapaju se savezništva koja su do jučer bila toliko neočekivana kao ovo između osnivača Amazona Jeffa Bezosa i predsjednika Donalda Trumpa. Nekada ljuti suparnici tijekom prvog Trumpovog mandata, njihov odnos bio je obilježen javnim sukobima oko poreza, antitrustovskog nadzora i čak prikrivenim prijetnjama od strane Trumpa o regulaciji Amazona do nepostojanja. No sada, s formiranjem nove administracije i poslovnim ambicijama na umu, Bezos se našao u dosad nepoznatim vodama: udvara se nepredvidljivom bivšem i sadašnjem predsjedniku.

Pomirenja kroz dokumentarni film

Sve je počelo iza zavjesa i suptilno. Krajem 2024. godine proširile su se glasine da je Amazon Studios tiho osigurao prava za produkciju dokumentarca o prvoj dami Melaniji Trump. Projekt je navodno došao s cijenom od 40 milijuna dolara, iznimno velikim iznosom osmišljenim ne samo za pripovijedanje njezine priče, već i za signaliziranje dobre volje prema obitelji Trump. Stručnjaci iz industrije pretpostavljali su da ovo nije običan dogovor, bio je to mirovni dar umotan u streaming paket. Ubrzo je započelo snimanje, a prikazivanje se očekuje sredinom godine.

Donacije za inauguraciju

Jeff Bezos je, doznalo se ubrzo, preko Amazona donirao sredstva za Trumpovu inauguraciju. Tvrtka je izdvojila milijun dolara za inauguracijski odbor, a dodatno je omogućila i prijenos inauguracijske ceremonije putem usluge Prime Video, što se procjenjuje kao nenovčana donacija u vrijednosti od još jednog milijuna dolara. Bezos je također prisustvovao na Trumpovoj inauguraciji u siječnju 2025. godine.

Oživljavanje "Pripravnika" kao strateški potez

No Bezos nije time završio. Dok je razmišljao o načinima za daljnje popravljanje odnosa, njegov tim došao je do ideje koja je istovremeno bila dovitljiva s okusom nostalgije: dovesti "Pripravnika" – reality TV emisiju koja je lansirala Trumpovu celebrity osobnost – na Amazon Prime Video. Za Bezosa, to je više od nostalgije; to je poslovno-politička strategija. Stjecanje prava na streaming prvih sedam sezona emisije produbljuje Amazonove veze s Trumpom, istovremeno privlači na Amazon Prime one gledatelje koji su fascinirani Trumpom, a dosad nisu marili za Amazon i Bezosa.

S obzirom da je MGM Alternative, danas dio Amazona nakon akvizicije 2022., bio ko-producent originalne serije zajedno s Markom Burnettom, pregovori su bili jednostavni. Amazon je objavio u ponedjeljak da će prva sezona "Pripravnika" premijerno biti prikazana krajem travnja ekskluzivno na Prime Videu.

Restaurirane epizode "Pripravnika", kompletno s 4K

Na privatnoj projekciji održanoj u Mar-a-Lagu, Bezos je predstavio restaurirane epizode "Pripravnika", kompletno s 4K remasteriranjem i dodatnim snimkama iza kulisa. Sjedeći pored mrštećeg Trumpa, Bezos je održao govor pun laskanja. "Ovo nije samo televizijska povijest," rekao je. "To je nacrt za vodstvo, poduzetništvo i viziju, kvalitete koje savršeno utjelovljuje naš domaćin."

Progresivci unutar Amazona gunđaju

Kritičari i komentatori su kritizirali Amazon zbog onoga što su vidjeli kao korporativno ulizivanje, optužujući Bezosa da stavlja profit ispred principa. Progresivci unutar Amazonove vlastite radne snage gunđali su o povezivanju s osobom čije su politike često bile u sukobu s liberalnim vrijednostima. Ipak, Bezos je nepokolebljiv. Za njega, ovo nije pitanje ideologije, to je pitanje opstanka, ostati u Trumpovoj milosti čini mu se manje kao udvaranje, a više kao razumno upravljanje rizikom.

Trump je na Truth Socialu pohvalio Amazonov "odličan ukus" u programiranju, glasine idu tako daleko da bi Amazon mogao pokrenuti ponovno pokretanje serije, potencijalno s Trumpom u nekoj ulozi, mogućnost koju dosad nitko nije izravno negirao.