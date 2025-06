Odlazak vodećih ljudi Blue Origina uz stalna kašnjenja razvoja raketa New Glenn

Američki Blue Origin se nadao prije početka ove godine da će imati osam lansiranja godišnje, ali od debija rakete u siječnju prošlo je pet mjeseci, a sljedeći let rakete neće se dogoditi prije petnaestog kolovoza…

Blue Origin, tvorci New Glenn rakete priznali su kako će kompanija značajno zaostati za svojim ciljem za ovu godinu i od planiranih osam lansiranja u 2025. najvjerojatnije će se dogoditi samo dva: ono iz siječnja ove godine i iduće u kolovozu.

Ova planirana misija s neoznačenim teretom nosit će naziv „Never Tell Me the Odds“...

Jedan od ključnih ciljeva misije bit će slijetanje i oporavak boostera, što će zahtijevati malo sreće i puno izvrsnog izvršavanja. Kompanija je na putu da proizvede osam ovakvih GS2 jedinica ove godine, a ona koja će letjeti u drugoj misiji testirana je u travnju.

GS2 označava Glenn stage 2 ili drugi stupanj velike rakete.

Prema pisanju ArsTechnice čak je i datum lansiranja u kolovozu nerealan i da je možda agresivno postavljen da umiri Bezosa, te da je rujan vjerojatno najraniji kada će raketa biti spremna za lansiranje.

Dvadeset osmog svibnja glavni izvršni direktor poslao je e-mail cijelom timu najavljujući organizacijsko „ažuriranje“: potpredsjednica za motore Linda Cova odlazi u mirovinu, ali i Jarrett Jones, glavni potpredsjednik koji vodi New Glenn program. Nejasno je je li ovaj odlazak povezan s Bezosovim nezadovoljstvom raketnim programom.

Propuštena očekivanja moraju biti razočaravajuća za Bezosa koji je u siječnju najavio velika očekivanja od ove godine i projekta New Glenn.

Bezos je Blue Origin osnovao prije četvrt stoljeća. S obzirom na svađe Trumpa i Muska, vlada traži alternative Muskovom SpaceX-u. Ako bi New Glenn mogao češće (ili uopće…) letjeti, bilo bi dostupno dovoljno ugovora da tvrtka napokon počne ostvarivati neki promet, pa čak i dobit. Za to vrijeme također Bezosov Amazon napreduje u izgradnji satelita iz projekta Kuiper, ali zbog kašnjenja s partnerima, ovi sateliti će ići u svemir na – SpaceX-ovom Falconu 9.