Komercijalna avijacija u 2017. bila je najsigurnija ikada

Godina koja je upravo završila bit će upisana u povijest komercijalne avijacije. Naime, 2017. godina bila je najsigurnija godina za letenje u povijesti, kad je riječ o komercijalnom prijevozu putnika. Tijekom prošle godine nije zabilježena niti jedna nesreća putničkog mlažnjaka sa smrtnim posljedicama, što je jedinstven slučaj u dosadašnjoj povijesti zrakoplovstva.

31. prosinca obilježeno je rekordnih 398 dana bez nesreća putničkih mlažnjaka i 792 dana od posljednje nesreće s više od 100 žrtava – što su također rekordni podaci.

Nikada nije bilo sigurnije letjeti nego prošle godine

Dakako, nije 2017. godina prošla u potpunosti bez žrtava u zračnom prijevozu. Ukupno je zabilježeno 10 fatalnih nesreća, no niti jedna nije uključivala putnički mlazni avion – u pet su bili uključeni teretni zrakoplovi, a u drugih pet mali putnički propelerci, navodi agencija Aviation Safety Network.

Posljednjih dvadeset godina došlo je do značajnog poboljšanja sigurnosti u zračnom prijevozu i od tada su brojevi poginulih u stalnom padu. Bez obzira na to, u spomenutoj agenciji i dalje upozoravaju da je godina bez žrtava u velikim zrakoplovima rezultat i sreće, te izdvajaju najveće faktore rizika koji bi mogli dovesti do novih nesreća. To su, kažu, zamor i mentalni problemi posade, kao i velik broj litij-ionskih baterija u elektroničkim uređajima koje se nalaze na letovima, a koje predstavljaju rizik od požara.