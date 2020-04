Ludilo je stiglo i do nas: u Bibinju oštećen "5G odašiljač"

Čitali ste već na našim stranicama proteklih dana o tome kako neodgovorni pojedinci, vandali i općenito ljudi vođeni suludim dezinformacijama uništavaju telekomunikacijske stupove i opremu misleći da je riječ o "zlim" 5G odašiljačima. Pojava je ovih dana motivirana raznim dezinformacijama i potpuno neutemeljenim teorijama urote koje govore da 5G šteti zdravlju, pa čak i da potpomaže u širenju koronavirusa, kontroli populacije ili što već…

Još u prvom članku o ovoj temi istaknuli smo kako Hrvati nisu imuni na ove lažne vijesti, te da su i sami počeli širiti teoriju o tome da se u našoj zemlji u tajnosti postavljaju 5G bazne stanice dok su ljudi primorani biti u kući. Ovo, naravno, nije istina, ali ta činjenica rijetko kada sprječava besmislice od širenja Internetom. Nakon toga doznalo se da su se palež i uništavanje telekomunikacijske opreme proširili i na druge zemlje, i bilo je – nažalost – samo pitanje vremena kada će se nešto slično dogoditi i u Hrvatskoj.

Bibinjski vandali napali Wi-Fi pristupnu točku

Legitiman EU projekt koji nije 5G niti je proveden u tajnosti

Na stranicama Općine Bibinje osvanuo je tekst koji opisuje upravo to – besmisleno uništavanje Wi-Fi opreme, financirane od strane EU projekta Wifi4EU. Općina je, naime, tijekom veljače postavila opremu za prijenos bežičnog internetskog signala na nekoliko lokacija u tom mjestu. No, širenjem dezinformacije kako je "Općina Bibinje u tajnosti i po noći instalirala opremu za 5G signal" došlo je i do čina vandalizma. Oprema postavljena na tamošnjem Sportskom centru Crljenica je djelomično uništena.

Oštećenje je uočeno odmah jer je uređaj prestao raditi. Prostor na kojem se isti nalazi je pod videonadzorom pa se nadležni nadaju da će "osvetnika protiv 5G mreže" policija brzo pronaći.

"Kako su se u mjestu pojavile informacije da Općina Bibinje u tajnosti i po noći instalirala opremu za 5G signal dužni smo takve navode demantirati. To nije istina. Zapravo je nevjerojatno da u ovakvim trenutcima netko plasira takve neistine informacije, laži u javnost", kažu iz Općine Bibinje.

Inače, ova je oprema dio projekta vrijednosti 15.000 eura koji u okviru inicijative Wifi4EU financira Europska komisija, a ima cilj omogućiti besplatni pristup Internetu na frekventnim javnim površinama. Oprema za pristupne točke je postavljena na tri lokacije u Bibinju, na Domu kulture kako bi pokriven bio središnji općinski trg, na zgradi Općine kako bi bio pokriven prostor ispred ambulante, te na već spomenutome SC Crljenica kako bi se pokrio dio šetnice Taline.