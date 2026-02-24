Partnerstvo Infobipa i ESA-e: Glasovnim pozivima do brže reakcije na svemirske prijetnje

Suradnja globalne komunikacijske platforme i Europske svemirske agencije omogućuje automatsko obavještavanje o potencijalnim udarima asteroida u stvarnom vremenu putem glasovnih poziva

Sandro Vrbanus utorak, 24. veljače 2026. u 12:57

Europska svemirska agencija kroz strateško partnerstvo s Infobipom modernizira sustave upozorenja na potencijalne udare asteroida. Kroz integraciju Infobipovih Voice API rješenja, ESA-in Ured za planetarnu obranu značajno je unaprijedio brzinu komunikacije u kritičnim situacijama. Novi sustav omogućuje automatsko slanje telefonskih obavijesti osoblju agencije u trenutku detekcije opasnosti, čime se eliminiraju kašnjenja uzrokovana dosadašnjim metodama komunikacije.

Učinkovitost glasovnih poziva

S obzirom na to da su udari asteroida kroz povijest imali katastrofalne posljedice za život na Zemlji, precizno praćenje i razumijevanje njihovih putanja predstavlja prioritet za znanstvenu zajednicu. Pravodobna identifikacija objekata koji se približavaju planetu ključna je za analizu njihovih fizičkih karakteristika i procjenu mogućih rizika, što zahtijeva sustav koji funkcionira neovisno o dobu dana ili lokaciji stručnog osoblja.

Dosadašnja praksa ESA-e primarno se oslanjala na obavještavanje putem e-pošte, što se pokazalo nedostatnim u trenucima kada su zaposlenici bili izvan mreže ili nedostupni. Implementacijom nove tehnologije unutar sustava Meerkat Asteroid Guard, upozorenja sada stižu izravno putem poziva u stvarnom vremenu. Richard Moissl, voditelj Ureda za planetarnu obranu ESA-e, istaknuo je kako im ova inovacija omogućuje učinkovitiju reakciju te prikupljanje neprocjenjivih podataka o prirodnim prijetnjama iz svemira.

Testna faza novog sustava potvrdila je stopostotnu pouzdanost u svim primjenjivim slučajevima. Tijekom testiranja, zabilježena su dva predviđena udara manjih asteroida visoke vjerojatnosti, pri čemu su telefonski pozivi upućeni unutar pet minuta od samog otkrivanja objekata. Iako spomenuti objekti zbog svoje veličine nisu prouzročili materijalnu štetu, brzina obavještavanja omogućila je znanstvenicima pravovremeno prikupljanje važnih istraživačkih podataka.

Tehnologija za planetarnu obranu

Iz Infobipa naglašavaju kako je njihova platforma dizajnirana upravo za osiguravanje kritične komunikacije bez odgode. Mirza Hadžić, direktor prodaje za Europu u Infobipu, izjavio je kako ovo partnerstvo zorno prikazuje moć mobilne tehnologije u službi znanstvenih ciljeva. Omogućavanjem trenutnih glasovnih poziva, agenciji se pruža podrška u trenucima kada su sekunde presudne za donošenje odluka koje utječu na sigurnost cijelog planeta.

Ovaj tehnološki iskorak predstavlja važan korak u zaštiti Zemlje, pretvarajući standardna cloud rješenja u vitalni alat planetarne obrane. Kontinuirana suradnja između tehnološkog sektora i svemirskih agencija osigurava da moderni komunikacijski kanali postanu integralni dio sustava za rano upozoravanje na opasnosti iz dubokog svemira.

