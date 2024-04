Nagrađeni najbolji domaći web trgovci – najbolji webshop Volim Ljuto

Najbolji webshop za 2024. godinu je Volim ljuto koji je osvojio i pojedinačnu nagradu za kategoriju SEO. Pevex je nagrađen za Buyer's Journey, Lesnina XXL je već petu godinu zaredom najbolja u kategoriji pravne usklađenosti, najbolji sadržaj kreira Bima Shop, u analitici su se najviše istaknuli u webshopu Hug Your Life, dok je najbolje korisničko iskustvo osigurala Tvornica Snova. Kada je riječ o nuditeljima usluga u eCommerce sektoru najviše glasova žirija osvojio je Monri Payments, a nagrade su dobili tražilica namještaja FAVI i dostavna kompanija Wolt.

Ukupno 92 hrvatska web trgovca prijavili su se na šesto natjecanje eCommAwards powered by FAVI, a svečano proglašenje pobjednika održano je 16. travnja u zagrebačkom Sky Office centru.

Web trgovci su se natjecali u šest kategorija: korisničkoj podršci, analitici, SEO optimizaciji, putovanju kupca, pravnoj usklađenosti i sadržaju, a od ove godine natjecanje je prošireno i na nuditelje usluga koji su nagrađeni za najbolji web, copy i marketing.

Udruga eCommerce Hrvatska u sklopu eCommAwards natjecanja sada već tradicionalno svake godine u proljeće okruni nekoliko hrvatskih web trgovina priznanjem da su najbolji u pojedinom dijelu eCommerce poslovanja, a jedan od njih ponese i laskavu titulu webshop godine.

Prema ocjenama stručnog žirija ovogodišnjeg eCommAwards powered by FAVI, webshopovi su ocjenjivani u šest kategorija: Korisničko iskustvo (UX), Optimizacija za tražilice (SEO), Pravna usklađenost (Legal), Analitika (Analytics), Sadržaj i marketing (Content) i Putovanje kupaca (Buyer’s Journey).

Kako je za razvoj webshopova i njihovu uspješnost na tržištu ključna suradnja s partnerima u različitim područjima, kao što su razvoj, marketing ili logistika, od ove je godine eCommAwards proširen i na nuditelje usluga (eComm Service) koje se ocjenjuje u tri kategorije: Best Web, Best Copy i Best Marketing. Kroz ove tri nagrade najveća prosječna ocjena daje ukupnog pobjednika koji osvaja nagradu Best eComm Service 2024.

"Do prošle godine eCommAwards održavali smo u sklopu velike CRO Commerce konferencije u jesenskom terminu, a ovo je drugi puta da smo nagrade najboljim web trgovcima dodijelili u okviru samostalne konferencije. Ove smo godine pripremili i malu novost te smo uz trgovce ocjenjivali i najbolje nuditelje usluga jer smo mišljenja kako je uska suradnja trgovaca i nuditelja usluga ključna za uspješniju online prodaju. Cilj natjecanja nije samo da nagradimo najbolje predstavnike, nego želimo pomoći svima koji su se prijavili da poboljšaju svoje web stranice i opću komunikaciju s kupcima kako bi ostvarili bolje rezultate. Slijedom toga, uz priliku da osvoje priznanje struke, svi prijavljeni dobivaju stručnu analizu sa savjetima za poboljšanje", rekao je Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska.

Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska

Glavne zvijezde cijele svečanosti bili su nagrađeni trgovci pa smo ih upitali da podijele svoje dojmove i istaknu savjete iz prve ruke kako unaprijediti web prodaju.

Ljuta konkurencija, a na vrhu je onaj najljući

Pobjednik eCommAwards natjecanja i najbolji webshop za 2024. godinu je Volimljuto.com koji je ujedno osvojio i kategoriju SEO. Goran Vrabec, nagrađivani mladi poljoprivrednik i pokretač brenda Volim Ljuto, istaknuo je kako su u online prodaju krenuli sa skromnim znanjem, ali su se kontinuirano razvijali te je danas, 10 godina kasnije, jako lijep osjećaj primiti nagradu struke. "Ovakva priznanja mi puno znače i daju mi vjetar u leđa za daljnji rast i razvoj cijele priče jer ako poljoprivrednik može imati najbolji webshop, možda ima nade za poljoprivredu u Hrvatskoj", istaknuo je Vrabec. Govoreći o nagradi za najbolju SEO optimizaciju, rekao je kako za Volim Ljuto nije teško biti visoko na tražilicama jer su specifični i imaju malu publiku, no da im je jedan od glavnih ciljeva raditi na širenju potrošačke baze i popularizaciji svojih proizvoda. "Puno radimo na edukaciji tržišta kako bismo dali ljudima poticaj da isprobaju ono što nudimo i zato radimo koristan sadržaj koji mora biti dobro pogođen kako bi zadržao i kvalitetu i ujedno ispunio zahtjeve SEO optimizacije. Sadržaj je važan i treba raditi na tome pa čak i kada izostanu instant rezultati jer se često dogodi da publika nakon puno vremena prihvati poruke i zainteresira se za proizvode", naglasio je Goran Vrabec.

Dizajn u suradnji s korisnicima – potpuno korisničko iskustvo

Goran Galetić, direktor webshopa Tvornica snova – izdavačkog startupa koji se bavi personaliziranim knjigama za djecu, primio je nagradu za najbolje korisničko iskustvo (UX). "Prva verzija našeg webshopa nastala je 2012. godine i od tada smo podosta toga naučili. Naša snaga leži u personaliziranoj ponudi, ali to jednako tako predstavlja i glavni izazov jer klijent u prvom koraku zajedno s nama dizajnira knjigu, a tek onda se radi sam proizvod. Proveli smo puno analiza stranih shopova te pažljivo pratili ponašanje naših korisnika, utvrdili gdje gubimo kupce, radili na internim edukacijama i implementirali preporuke struke kako bi komunikacija prema korisnicima bila što transparentnija i uspješnija. Jako nam je drago da smo osvojili nagradu za korisničko iskustvo i zbog toga što upravo lansiramo novu verziju shopa koja će svjetlo ekrana ugledati krajem travnja", najavio je Galetić dodajući kako je osim webshopa sve važniji i b2b kanal kroz suradnju s velikim trgovačkim lancima kao što je Lidl.

Kako kreirati sadržaj pitanje je za milijun eura

Ukupni pobjednik prošlogodišnjeg natjecanja, Bima Shop, ove je godine ponio naslov u kategoriji za najbolji sadržaj – Content. Mihael Kunac iz tima koji vodi Bima-shop.hr istaknuo je kako je kreiranje sadržaja mukotrpan posao rekavši kako je kreirati uspješnu strategiju za sadržaj pitanje za milijun eura. "Content je izuzetno širok pojam u eCommerce poslu te se velika pažnja treba posvetiti svim segmentima na putovanju kupca, od opisa proizvoda do checkouta. Pritom svi koji se ovim poslom bave znaju koliko je zapravo teško napisati content koji je jednostavan, a opet s druge strane SEO optimiziran. Za nas su dvije stvari u tome najbitnije – moramo znati za koga pišemo te imati konkretan cilj tog sadržaja koji mora rješavati određeni problem posjetitelja", pojasnio je Kunac te dodao kako je u kreiranju blog članaka najvažnija komunikacija s korisnicima: "Pišemo o onome što kupci pitaju i tako dajemo odgovore na ono što ih najviše zanima." On je naglasio kako se u proteklih nekoliko godina fokusiraju i na vlastitu proizvodnju unikatnih i personaliziranih proizvoda te da ovaj segment poslovanja planiraju i dalje razvijati. U pogledu na budućnost on je ukazao na primjenu umjetne inteligencije rekavši kako će to imati veliki utjecaj na web prodaju u godinama koje dolaze.

Pet godina zaredom najbolji u pravnoj usklađenosti

Lesnina je neprikosnovena kada je riječ o pravnoj usklađenosti te je petu godinu zaredom osvojila nagradu u kategoriji Legal. Suzana Martić, direktorica webshopa Lesnina XXXL (xxxlesnina.hr), navela je kako na svojoj internetskoj trgovini mjesečno imaju oko 5.000 kupaca te primaju oko 10.000 mailova. "Kupci nam vjeruju jer smo poznati brend i možda nam je u tom pogledu ponešto lakše nego manjim shopovima. Ipak, svako je tržište posebna priča te zahtijeva lokalnu prilagodbu tako da sve do zadnjega detalja mora biti zakonski usklađeno. Radimo puno u tom području i očito je da smo u tome uspješni", naglasila je Martić. Ona vidi veliki napredak hrvatskog eCommerce tržišta i to pogotovo nakon pandemije. "Kada smo pokrenuli webshop, u Hrvatskoj nije bilo niti zakonske regulative pa smo morali improvizirati. Danas mogu reći kako Hrvatska ne zaostaje za Europom te ne vidim neke velike razlike u odnosu na najveća europska tržišta. Ne prihvaćam izgovore da smo mi malo tržište pa se zbog toga ne može uspjeti. Mi smo dokaz da se može", poručila je Suzana Martić.

Dodaci prehrani iz Hrvatske osvajaju europsko tržište

U kategoriji analitike (Analytics) pobjedu je odnio webshop Hug Your Life (Hugyourlife.hr). Alan Šerbinek, koji je sa suprugom Natalijom pokrenuo brend 2012. godine prije desetak godina, osvrnuo se na aktualne prehrambene trendove rekavši kako je upravo to bio razlog pokretanja poslovanja s dodacima prehrani. "Nažalost, hranimo se dosta nekvalitetno jer živimo ubrzanim način životom pa je sasvim logično da dodaci prehrani postanu dio svakodnevne prehrane. Pritom smo se u našem poslovanju usmjerili na B2B partnere, a tek odnedavno smo se otisnuli i u eCommerce vode. Svjesni da mnogo toga ne znamo angažirali smo stručnjake, poslušali njihove savjete i kako vidimo to donosi uspjeh", naglasio je Šerbinek najavljujući kako eCommerce poslovanje šire i van granica Hrvatske te da su prva na redu tržišta Mađarske i Italije. "Iskorak na vanjska tržišta je nužnost jer je u Hrvatskoj ključan problem količina za proizvodnju koja je nedovoljna za isplativi razvoj inovativnih proizvoda pa zato širimo našu prisutnost na druga europske tržišta", najavio je Šerbinek dodajući kako je upravo ova nagrada dodatan poticaj da naprave taj iskorak.

Monri Payments osigurava najbolju uslugu u eCommerce sektoru

U novom području eCommAwards natjecanja u kojem su se ocjenjivali pružatelji usluga u eCommerce sektoru glavnu nagradu Best eComm Service 2024 osvojio je Monri Payments kojemu je ujedno pripalo i pojedinačno priznanje za Best Copy. "I kad si tržišni lider jaka je poruka dobiti nagradu za Best eComm Service. To nam je dodatni vjetar u leđa da se još više fokusiramo na vrhunsko iskustvo online kupnje, zbog čega i jesmo partner udruge eCommerce Hrvatska od samih početaka. Nagrada za Best Copy veliko nam je priznanje za trud koji ulažemo da naša web stranica bude centralno mjesto informiranja za novosti i rješenja u području plaćanja. Iako nismo webshop, već stranica s payments uslugama i ostalim rješenjima, bitno je da i naši korisnici kad dođu na Monri.hr dobiju jasan i koncizan odgovor čime se bavimo i na koji način možemo pomoći u njihovim poslovnim izazovima. eComm Awards s novom kategorijom diže ljestvicu svima uključenima u eComm svijet i to je odličan motiv da iduće godine svi budemo još bolji", izjavila je Ana Vuksanović, PR & Marketing Specialist u tvrtki Monri Payments.

Nagradu Best Web – eComm Service osvojila je tražilica namještaja Favi.hr preko koje web trgovci dolaze do svojih krajnjih kupaca. Osnovan u Češkoj, Favi je danas prvi izbor u segmentu namještaja i dekoracija na europskom internetu. Posluje u devet europskih država, ima 5,8 milijuna učitanih proizvoda, 76 tisuća mjesečnih narudžbi te više od 2.100 partnera na tim tržištima. "Naš web je naš proizvod. Zato želimo osigurati što bolje korisničko iskustvo te komunicirati s našim partnerima trgovcima tako da osiguramo što bolje fotografije i opise proizvoda kako bismo imali što bolju prezentaciju i tako pružili najbolje za naše klijente. U svemu tome jako su nam važne recenzije koje prikupljamo preko alata Favi Extra pa tako proizvodi koji imaju recenziju dobiju 30 posto nižu cijenu", pojasnila je Marija Vujović, Marketing Project Manager tvrtke FAVI. Ona je konstatirala kako je online prodaja u porastu te je izrazila nadu da će se ti trendovi i dalje nastaviti. "Vidimo da je povećana potražnja za ponudom koju donose marketplace platforme i tražilice, a sve važnija postaje brzina dostave. Radi se o kompleksnom tržištu i zato treba pratiti trendove i iskoristiti prilike koje se pružaju", naglasila je.

Best Marketing – eComm Service priznanje pripalo je dostavnoj kompaniji Wolt, a nagradu je preuzeo Mislav Podnar, voditelj usluge Wolt Drive. On je istaknuo kako je marketing Wolta strukturiran i globalno i lokalno pri čemu se lokalni tim bavi implementacijom strategija sukladno specifičnostima svakog pojedinog tržišta. "Kada je riječ o trendovima koji nas očekuju mi smo spremni te pritom želimo upoznati naše korisnike sa svim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju kako bi unaprijedili svoje poslovne modele. Uvjereni smo kako ima puno mogućnosti za razvoj svih poslovnih aspekata, a jedan od najvažnijih je upravo ekspresna dostava", naglasio je Podnar.