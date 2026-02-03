Nakon problema na probi, lansiranje misije Artemis II odgođeno za ožujak

Dovršeno je testiranje sustava i punjenja kriogenog goriva, no NASA sada analizira tehničke poteškoće koje su pritom iskrsnule, pa u konačnici cilja ožujak kao najraniji termin za let s ljudskom posadom

Američka svemirska agencija NASA ovog je utorka zaključila "mokru" generalnu probu za nadolazeću misiju Artemis II. Tijekom višednevnog testiranja njihovi su inženjeri uspješno napunili spremnike rakete SLS (Space Launch System) kriogenim gorivom, proveli procedure zatvaranja putničke kapsule Orion na lansirnoj rampi te sigurno ispraznili raketu, čime su simulirani ključni koraci predstojećeg lansiranja.

Iako su primarni ciljevi testiranja ispunjeni, pri ovom su se testiranju timovi suočili s nizom tehničkih izazova koji zahtijevaju dodatnu analizu. Zbog potrebe za temeljitim pregledom prikupljenih podataka i planiranja ponovljenog testiranja, NASA je objavila kako se najranija prilika za lansiranje misije Artemis II ipak pomiče na ožujak.

Problemi s gorivom i komunikacijom

Glavne poteškoće tijekom 49-satnog testnog odbrojavanja uzrokovale su niske temperature u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, što je odgodilo početak punjenja goriva. Najozbiljniji problem predstavljalo je curenje tekućeg vodika na spoju jezgre rakete. Inženjeri su kvar pokušali otkloniti privremenim zaustavljanjem protoka i zagrijavanjem brtvi, no automatizirani sustav za provođenje testa prekinuo je odbrojavanje pet minuta prije kraja zbog ponovnog otkrića takvog curenja.

Uz probleme s gorivom, zabilježene su i poteškoće s audio komunikacijom između zemaljskih timova te potreba za dodatnim zatezanjem ventila na otvoru modula Orion. Hladno vrijeme utjecalo je i na rad nadzornih kamera, što bi na sam dan lansiranja zahtijevalo dodatnu pozornost, iako tijekom same probe nije značajno omelo aktivnosti tima.

Sigurnost posade u fokusu

Promjena termina lansiranja izravno utječe i na posadu misije koju čine astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. Četveročlani tim, koji se nalazio u karanteni u Houstonu od 21. siječnja, privremeno će biti pušten odatle "na slobodu". Umjesto planiranog putovanja na Floridu, astronauti će se vratiti u izolaciju dva tjedna prije novog planiranog datuma lansiranja, jednom kad on bude poznat.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 — NASA (@NASA) February 3, 2026

Iz NASA-e naglašavaju da je sigurnost posade apsolutni prioritet. U narednom razdoblju timovi će raditi na otklanjanju svih uočenih nedostataka. Tek nakon što se provedu sve potrebne korekcije i potvrdi stabilnost sustava, bit će određen službeni datum lansiranja misije Artemis II, koja će označiti povratak ljudskih posada u mjesečevu orbitu. Inicijalno je lansiranje bilo planirano najranije za 6. veljače.

