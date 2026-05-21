Objavljen program za Expo Gamers 2026

Ovogodišnje izdanje Expo Gamersa održat će se 29. i 30. svibnja u Opatiji, a donosi predavanja, radionice, esports turnire i Indie Zonu s domaćim i regionalnim developerima

Objavljen je službeni program ovogodišnjeg izdanja gaming konferencije i sajma Expo Gamers 2026, koji će se održati 29. i 30. svibnja u Opatiji. Organizatori najavljuju dolazak predstavnika velikih igraćih tvrtki poput Larian Studiosa, Electronic Artsa, Supercella i Housemarquea, kao i brojnih regionalnih studija i developera.

Posebnu pažnju privukao je dolazak gostiju povezanih s igrom Baldur’s Gate 3, među kojima su glumci Tim Downie i Andrew Wincott te skladatelj Borislav Slavov. Posjetitelji će ih moći poslušati na panelima, ali i upoznati tijekom Meet & Greet programa.

Program uključuje predavanja, stručne radionice, business i creative track sadržaje te esports turnire u Valorantu, LOL-u, FC-u 26 i Tekkenu 8- Posjetitelje očekuju i retro gaming zona, VR simulatori te međunarodna Indie Zona u kojoj će svoje projekte predstaviti nezavisni studiji poput Artor Gamesa, Better Plana, Downtown Game Studija i drugih regionalnih developera.

Kompletan respored programa dostupan je ovdje.