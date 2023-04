Održan prvi Links dan inovacija koji donosi kreativne ideje vezano za korisničko iskustvo

Links kao nacionalni lider u ponudi IT rješenja u petak 21. travnja 2023. održao je svoj prvi Links dan inovacija te su time pružili svoj doprinos Svjetskom danu inovacija i kreativnosti koji se obilježava upravo na današnji dan. Inovativnost i kreativnost danas se poimaju kao vještine koje je potrebno poticati i razvijati. One su nužne za ekonomski razvoj, ali i razvoj društva, a upravo je Links ovim projektom ponovno pokrenuo trend i skrenuo pozornost na važnost istog.

„Iznimno smo ponosni na naše Links vrijednosti: jedan tim, korisničko iskustvo, stručnost, inovativnost i odgovornost koje svakom zaposleniku služe kao putokaz i nit vodilja koja nam pruža uvid u ono što je u organizaciji ispravno, poželjno i vrijedno. One su temelj naše organizacijske kulture te određuju naše odnose, brand i ugled cijele kompanije. Željeli smo organizirati interni događaj koji će uključiti sve naše vrijednosti, a reflektirati jednu od njih, a to je inovativnost te tako napraviti poveznicu sa Svjetskim danom kreativnosti i inovacija. Upravo na ovaj način nastao Links dan inovacija kojim smo nastojali potaknuti naše zaposlenike da razmišljaju izvan okvira i generiraju ideje koje s vremenom mogu biti implementirane. Osim što smo željeli ovim projektom potaknuti angažiranosti, htjeli smo da iz dana inovacija izađe nešto novo, jer upravo su inovacije te koje igraju ključnu ulogu u poticanju rasta i konkurentnosti“ – ističu u Linksu.

Tema njihovog prvog dana inovacija bila je „Dolazak u Links poslovnice – stvaranje jedinstvenog iskustva za kupce“. Prepoznali su koliko je bitno kontinuirano ulagati u korisničko iskustvo jer upravo to je ispravan put prema uspješnom poslovanju. Links dan inovacija bio je cjelodnevni događaj kojem su prethodili mjeseci pripreme, organizacije i pažljivo planiranje svakog detalja kako bi isti prošao besprijekorno. Kao i organizacija svakog projekta i ovaj je počeo s razradom koncepta, idejama vezanih za temu, prijavi i odabiru sudionika iz cijele tvrtke te formiranju timova. Vrlo bitan dio bio je logistički, od priprema prostora za odvijanje događaja, organizacije zajedničkog ručka, koordinacije i praćenja događaja u kojem je sudjelovao cijeli tim.

„Kako bismo dodatno zainteresirali naše zaposlenike, pružali smo im nagovještaje kroz interne newslettere te otvorili kanale komunikacije u kojima su izmjenjivali svoje ideje na kojima su radili proteklih mjeseci. Finalni dio dana bila je upravo prezentacija ideja – koje smo svi jedva čekali da čujemo. Važnost jačanje interaktivnosti i videa u posebno osmišljenim video zonama u našim poslovnicama te organizacija edukativno/zabavnih evenata u suradnji s partnerima - samo su neke od ideja pobjedničkog tima.

Najbolji tim nagrađen je glavnom nagradom i posebnom diplomom za najbolju ideju, a nismo izostavili niti ostale timove za koje smo pripremili utješne nagrade i zahvalnice za sudjelovanje. Vjerujemo da svaka ideja ima temelja za potencijalnu implementaciju u budućnosti“ – ističu u Linksu. Iz svega navedenog možemo zaključiti da im je ovaj projekt donio, osim izvrsnih ideja i primjetno povećanje angažmana i motivacije kod zaposlenika.

Osvrćući se na svoj dan inovacija, naučili su i potvrdili nekoliko ključnih lekcija za koje smatraju da ih vrijedi podijeliti s drugim tvrtkama koje razmatraju organizaciju sličnog događaja. U Linksu su istaknuli da je vrlo bitno postavljanje jasnih ciljeva i vremenskog rasporeda za sve aktivnosti koje prethode danu inovacija, povezivanje timova prije samog događaja kako bi se ideje što bolje razradile i jasno definirani kriteriji za određivanje najbolje ideje.

„Ovogodišnja tema projekta reflektira brigu o našim kupcima i orijentiranost prema stvaranju najboljeg kupovnog iskustva u Hrvatskoj. Prepoznali smo važnosti inovacija u današnjem poslovnom okruženju koje se brzo mijenja. Sigurni smo da svatko od nas na inovaciju gleda na drugačiji način, ali u suštini ona je vrsta napretka i ne može se dogoditi bez promjena i djelovanja koje je proaktivno i ustrajno. Na uspjeh inovacije utječe ono što radimo, ali još više i način na koji to radimo.

U Linksu dolazimo do kvalitetnih rješenja upravo preuzimanjem inicijative i uz našu vrijednost „jedan tim“ na koju smo posebno ponosni. Znatiželjni smo i otvoreni za nove stvari, ne želimo ograničavati kreativnost već ju poticati, a kako bismo došli do kvalitetnih rješenja – preuzimamo inicijativu i prilagođavamo se vremenu u kojem živimo. Ovo je vrlo važan dan za nas, naši su zaposlenici ponovno pokazali što to znači biti jedan tim, udružili su svoje znanje i iskustvo kako bi razvili i predstavili nove ideje te stvorili rješenja koja će oblikovati budućnost naše tvrtke. Ponosni smo što imamo vrlo talentiran i progresivan tim te se veselimo vidjeti utjecaj koji će ove nove ideje imati na naše poslovanje, ali i na ostatak društva“ - ističu u Linksu.