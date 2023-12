Početkom godine balon, sada svemirska letjelica: Kina opet uzbudila duhove u SAD-u

Vjerojatno se sjećate da je 2023. godine u odnosima SAD-a i Kine započela prilično burno, ulaskom neidentificiranog i nenajavljenog "špijunskog" balona u američki zračni prostor. Nakon što je on bio preletio preko kontinentalnog SAD-a oboren je početkom veljače iznad Atlantika, kod obale Južne Karoline. No, tu priči nije niti izbliza kraj.

Orbitalne tajne

Ovoga mjeseca, naime, Kina je lansirala svoju tajanstvenu orbitalnu letjelicu Šenlong ("božanski zmaj") pomoću rakete Dugi Marš 2F. Taj je svemirski brod pandan američkom, također vrlo tajnovitom, modelu X-37B (usput, također ponovno lansiranome prije nekoliko dana). Kineska letjelica ovoga mjeseca treći je puta otišla na put u orbitu, gdje će se zadržati određeno vrijeme, prije planiranog povratka na tlo. Kao ni Amerikanci, niti Kinezi ne otkrivaju čemu im točno služi orbitalna letjelica niti što je sve od opreme ponijela sa sobom. Međutim, u prvim danima nakon njezinog lansiranja primijećene su neke zanimljive činjenice.

Američki X-37B US Space Force

Prvo su astronomi primijetili da je kineski "božanski zmaj" u orbitu ispustio šest objekata, očito satelita, za koje se moglo utvrditi da emitiraju određene radiosignale. Dakako, i američke Svemirske snage prate zbivanja, pa su te satelite obilježili oznakama A do F te zaključili da se ponašaju drugačije jedan od drugoga. Neki emitiraju "poznate" komunikacijske signale, drugi samo "prazni" signal bez popratnih podataka, i to povremeno. Za dva od njih (C i F) sumnja se da bi mogli biti tek svemirski otpad, primjerice odbačeni dijelovi rakete.

Kineski Šenlong (najbliže službenoj fotografiji što je dostupno)

Nakon toga astronomi amateri iz SAD-a počeli su pozornije pratiti emitirane signale, pa je zaključeno da objekti A i B, kod kojih su signali najizraženiji, emitiraju svoje signale najsnažnije (na frekvenciji 2.280 MHz) upravo kada se nalaze relativno nisko iznad zapadne obale SAD-a. To bi, kažu, moglo značiti da je Kina negdje na obali ili u priobalju postavila skrivenu zemaljsku postaju za prijem signala.

Službenih podataka o svemu, očekivano, nema, jer i SAD i Kina detalje o svojim svemirskim projektima tretiraju kao vrlo tajne i visoko klasificirane podatke.