Povodom Dana Europe u Zagrebu se održava Festival vještina

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i ove godine obilježava Dan Europe – rođendan Europske unije – i to Festivalom vještina na Europskom trgu u Zagrebu u utorak, 9. svibnja 2023. godine, u trajanju od 11 do 14 sati

Uz Europsku godinu vještina koja je glavni tematski povod Festivala, ove je godine proslava Dana Europe posebna jer će proteći i u znaku 10. godišnjice članstva Hrvatske u Europskoj uniji.

Od 11 sati posjetitelji će moći razgledati štandove država članica Europske unije, upoznati se s radom Udruženja obrtnika grada Zagreba, informirati se o programima mobilnosti te sudjelovati u raznim aktivnostima, kao i saznati više o programu obrtničkih škola ambasadora Europskog parlamenta čije će učenice i učenici prezentirati svoja znanja i vještine. U Kući Europe na Europskom trgu održat će se radionice za kognitivne, komunikacijske i digitalne vještine, sve pod vodstvom Instituta za inovacije, kao i radionica o europskoj platformi eTwining za školsko obrazovanje i jačanje vještina učenika i nastavnika.

Svečano otvorenje na rasporedu je u 12 sati, a uvodne će govore održati gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, direktor za urede Europskog parlamenta u državama članicama Stephen Clark, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev te veleposlanica Kraljevine Švedske u Hrvatskoj Nj. E. Diana Helen Madunic kao predstavnica švedskog predsjedanja Vijećem EU-a.

„Više od tri četvrtine tvrtki u Europskoj uniji teško pronalazi radnike s potrebnim vještinama, dok se samo 37 % odraslih redovito dodatno osposobljava, a 40 % odraslih i svaka treća zaposlena osoba u Europi nema osnovne digitalne vještine. Žene su nedovoljno zastupljene u zanimanjima i studijima povezanima s tehnologijom. Zato će Europska godina vještina 2023. biti onaj potrebni poticaj u postizanju socijalnih ciljeva Europske unije, da bismo do 2030. imali najmanje 60 % odraslih koji se dodatno osposobljavaju, odnosno najmanje 78 % zaposlenih. Europska komisija u Hrvatskoj na desetu godišnjicu članstva Hrvatske u Uniji osobito će komunicirati i o ovim gorućim pitanjima, a sve u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao nacionalne kontaktne točke za Europsku godinu vještina„ izjavio je povodom Dana Europe 2023. voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev.

Direktor za urede Europskog parlamenta u državama članicama Stephen Clark istaknuo je pak sljedeće: "Dan Europe je svake godine poseban, no za Hrvatsku u 2023. još i više, budući da je u ovoj godini postala dio eurozone i schengenskog prostora, a također će obilježiti 10. godišnjicu EU članstva. Sve je to podsjetnik da se na europskom projektu stalno radi, da se on razvija, napreduje i odgovara na izazove. EU je način na koji zajednički djelujemo, okvir koji podupire naše vrijednosti, naš model demokracije. Sada, više nego ikada, tu demokraciju moramo braniti i njegovati."

Festival vještina organizira se u suradnji s brojnim partnerima: Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, veleposlanstvima država članica Europske unije akreditiranim u Hrvatskoj, Agencijom za mobilnost i programe EU-a, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, socijalne politike i obitelji, nacionalnom kontaktnom točkom za Europsku godinu vještina.