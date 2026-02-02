Preuzmite mobilnu aplikaciju Bug Future Showa 2026

Naša aplikacija omogućava svim posjetiteljima BFS-a lako i jednostavno snalaženje u rasporedu događanja, u stvarnom vremenu i na svim uređajima, čak i bez instalacije

Bug.hr ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 06:30

Ovoga četvrtka, 5. veljače, održava se najveći tehnološki spektakl u regiji, sretni trinaesti Bug Future Show. Ponovo će se krema domaće tech industrije i nekoliko tisuća posjetitelja okupiti u zagrebačkom Mozaik Event Centru, a nikad bogat i spektakularan program organiziran je u tri paralelna tracka, a sve što će se na njima događati tijekom cijelog dana možete pratiti u našoj aplikaciji.

Svi posjetitelji BFS-a 2026 u svakom trenutku će uz našu aplikaciju moći odlučiti koju točku programa popratiti uživo, odnosno vidjeti kada su pauze i kada u kojoj dvorani treba biti. I ove smo vam godine omogućili praćenje cijelog rasporeda događanja u stvarnom vremenu.

Aplikacija se nalazi na adresi bfs2026.sessionize.com, a omogućava je domaći sustav za upravljanje sadržajem na konferencijama Sessionize. Sustav koristi tehnologiju Progressive web application (PWA), što znači da je rješenje potpuno univerzalno – aplikaciju možete bez instaliranja otvoriti u pregledniku na bilo kojem modernom mobitelu, tabletu ili računalu.

Preuzmite mobilnu aplikaciju s programom BFS-a 2024 ovdje

Unutar aplikacije ćete u stvarnom vremenu moći vidjeti što se na programu trenutačno događa, koje predavanje je u kojoj dvorani, što je sljedeće na rasporedu, a sadržaje koji vam posebno privuku pozornost možete ubaciti i u favorite kako ih ne biste propustili.

Kao i svaku aplikaciju PWA tipa, lako ju je i instalirati na svoj uređaj, koji ćete imati sa sobom na BFS-u, pa pratiti raspored u stvarnom vremenu udaljen tek jedan dodir po ekranu.

