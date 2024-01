Propala privatna američka lunarna misija Peregrine iako je lansiranje prošlo bez problema

U ponedjeljak u jutarnjim je satima iz Cape Canaverala na Floridi bila lansirana prva privatna američka misija s ciljem spuštanja robotizirane sonde na Mjesec, Peregrine. Njezin je pokretač svemirska kompanija Astrobotic, a lansiranje je obavljeno novim tipom rakete, Vulcan Centaur, u izvedbi United Launch Alliancea. Ono što je obično najkritičniji dio svake svemirske misije, lansiranje, prošlo je bez problema, a Vulcan je uspješno ispustio svoj teret. Međutim, nekoliko sati nakon toga došlo je do prvih problema.

Ništa od slijetanja

Lunarna sonda Peregrine doživjela je bila "anomaliju", kako se to obično opisuje u sličnim situacijama. Dogodilo se to nakon paljenja njezinih motora, pri izlasku iz Zemljine trans-lunarne orbite i kada je sonda već bila usmjerena na putanju prema Mjesecu.

Problem se pojavio u pogonskom sustavu, koji nije bio u stanju orijentirati sondu na željeni način. Slijedom toga njezini fotonaponski paneli nisu se mogli u svakom trenutku okrenuti prema Suncu, što je ugrozilo punjenje baterija sonde. Taj je problem nedugo zatim bio razriješen, ali se pojavio novi.

Ovoga puta pokazalo se da lander pušta gorivo, zbog čega su njegovi potisnici radili više nego je to bilo očekivano. Zbog toga su potrošili daleko više goriva tijekom ispravljanja orijentacije sonde, pa im neće ostati dovoljno kako bi se sonda na siguran i planiran način spustila na Mjesec. Umjesto spuštanja i rada na površini Mjeseca tijekom 14 dana, sonda bi mogla ostati bez goriva već 40-ak sati nakon uočenog problema (dakle nekad tijekom srijede).

Za sada jedina objavljena fotografija snimljena sa sonde Peregrine Astrobotic

Iz Astrobotica poručuju da to znači da je pokušaj slijetanja na Mjesec otpao iz planova. Jedini preostali cilj sada im je usmjeriti sondu prema njemu i približiti se našem prirodnom satelitu koliko je to moguće, prije nego sonda potpuno ostane bez goriva i mogućnosti pozicioniranja svojih solarnih panela prema Suncu. Nakon toga će potpuno ostati bez struje, a to znači i preuranjeni kraj misije.

Na Mjesec tako neće stići na planirani način niti jedan od pet NASA-inih znanstvenih eksperimenata (plaćenih 108 milijuna dolara), nekoliko ceremonijalnih predmeta, ali niti kremirani ljudski ostaci i DNK osoba koje su si bile uplatile "svemirski pogreb".