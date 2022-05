Prošetali smo "metaverzumom" Hrvatskog Telekoma - imamo video

Danas je Hrvatski Telekom organizirao prvi događaj u "metaverzumu", kojim smo se prošetali - sjedečki! Evo kako je to izgledalo...

Danas je Hrvatski Telekom u Zagrebu organizirao prvi metaverse događaj u Hrvatskoj. Zapravo, ovo "u Zagrebu" i "u Hrvatskoj" samo je djelomično točno - događaj se odvijao u virtualnom, dakle meta prostoru kojeg su HT-ovci "izgradili" samo za ovu priliku. Štoviše, ne možemo baš reći niti da smo osobno šetali tim prostorom, obzirom da su metavers, u stvari, posjetili naši trodimenzionalni avatari. Oni su šetali virtualnim prostorom, a mi smo, sjedečki, s VR načalama na licu upravljali njihovim kretanjem, te vizualno doživljavali ono što doživljavaju upravo ti avatari...

Prepoznajete li na donjoj slici zgođušnog mladića čiji se avatar divi svojoj virtualnoj figuri u virtualnog ogledalu unutar virtualnog HT-ovog svijeta?

Konačno figura iz snova!

HT je iskoristio ovaj jedinstveni događaj da predstavi, kako su naveli, infrastrukturu budućnosti...

Metaverzum je evoluirana verzija Interneta, rekli su na događanju HT-ovci, odnosno "ogromna interoperabilna mreža virtualiziranih 3D svjetova, koje veliki broj simultano povezanih ljudi može iskusiti u stvarnom vremenu". Pritom je, dodali su, jedna od ključnih karakteristika metaverzuma optimizirano osobno iskustvo. "Posrijedi je potencijalno iduća velika era računarstva u kojoj će se fizički svijet doslovno povezati s virtualnim, uz veliki potencijal revolucionariziranja praktički svake industrije i usluga, od zdravstva, obrazovanja, proizvodnje, financija/plaćanja, eCommercea, zabave i auto-moto industrije do energetike, arhitekture, građevine…

U nastavku pogledajte video današnjeg događanja u metaverzumu Hrvatskog Telekoma:

Zbog velikih tehnoloških zahtjeva evolucija metaverzuma iz rane prema zreloj fazi tek slijedi u narednim godinama, s time da su moderne kompanije već snažno uključene, a temeljna podloga za realizaciju ideja je infrastruktura – 5G, WiFi 6, 6G mreže, cloud", rečeno je na događanju.

HT je već testirao i 5G+ u živoj mreži na 26GHz, tehnologiju koja omogućuje višegigabitne brzine do 4 Gbit/s i odzivom ispod 10 milisekundi, a koje su iznimno bitne za razvoj metaverzuma i stvaranja cijeloga novog ekosustava, istaknuto je na današnjem događanju.

"Hrvatski Telekom je i daleko najveći investitor u optičku mrežu – već sada ima infrastrukturu koja pokriva udaljenost od Zemlje do Mjeseca i natrag, jer je ukupna dužina niti optičkih kablova HT-a je 768 tisuća kilometara.

Tijekom protekle godine prosječna brzina optike povećana je za čak 200 posto. Optička mreža koju razvija Hrvatski Telekom sposobna je podržati puno veće brzine od današnjih, što je potvrdio i nedavni test HT 25G PON tehnologije u kojem je izmjerena brzina veća od čak 20 Gbit/s", kažu HT-ovci.

Na prvome događaju ovakve vrste u Hrvatskoj kreiran je metaverzum koji se sastojao od više svjetova i okruženja unutar kojih su prolazili novinari putem svojih, specijalno dizajniranih avatara i u svakom se upoznavali s dijelom mogućnosti, od gledanja TV programa i shoppinga preko učenja, održavanja prezentacija i interaktivnih sastanaka, do uživanja u zabavnim sadržajima ili odmaranja na virtualnoj plaži. Kao što to radi Petric na sljedećem screenshotu:

Virtualni Petric na virtualnoj plaži...

"Metaverzum je 3D digitalni disruptivni tehnološki koncept koji će imati značajnu ulogu u sljedećim godinama u transformaciji obrazovanja, rada, zabave i socijalizacije. Korištenje novih digitalnih i digitalno nadopunjenih okruženja postaje moguće upotrebom optičkih mreža visokih simetričnih brzina prijenosa i niskih latencija. HT-ova optička mreža već danas dolazi do pola milijuna kućanstava širom Hrvatske omogućavajući našim korisnicima ulazak u metaverse svjetove na isti način kako smo to učinili i mi danas na prvoj Meta-presici u Hrvatskoj", rekao je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma. Evo ga dok priča - sort of:

Virtualni Boris Drilo iz HT-a u virtualnom HT-u...

Deutsche Telekom već je ušao u metaverzum i pokrenuo virtualno klupsko iskustvo Beatland na online platformi Roblox te je već zabilježio više od 3,2 milijuna posjeta, a samo u prva dva dana zabilježeno je više od 600.000 transakcija. Deutsche Telekom je tako postao prva telekomunikacijska tvrtka koja je kreirala metaverse iskustvo na Robloxu.

U nastavku, još malo fotki s današnjeg događanja...