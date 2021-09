Prva civilna svemirska posada uspješno se vratila na Zemlju

SpaceX je u noći sa srijede na četvrtak lansirao prvu potpuno civilnu svemirsku misiju u povijesti, Inspiration4, s krajnjim ciljem prikupljanja 200 milijuna dolara za dječju bolnicu St. Jude u Memphisu. Nakon što je četveročlana posada provela tri dana u Zemljinoj orbiti, uspješno su sletjeli u Atlantski ocean, nedaleko od Cape Canaverala.

Spust Crew Dragon kapsule usporila su četiri velika padobrana, a sve se to moglo pratiti uživo na službenoj stranici SpaceX-a.

„Puno hvala SpaceX-u, ovo je bila vraški dobra vožnja, no to je samo početak“, rekao je nakon slijetanja jedan od financijera misije Jared Isaacman. SpaceX-ov brod „Go Searcher“ izvukao je kapsulu iz oceana, nakon čega je četveročlana posada iskrcana na platformu i pregledana od strane medicinskog osoblja prije leta helikopterom na kopno, prenosi The Verge.

Posada je nakon izlaska iz Crew Dragona bila dobro raspoložena te nije bilo nikakvih problema, što je svojom izjavom novinarima potvrdio i Scott Poteet, jedan od voditelja misije.

„Snimaju selfije, dobro se zabavljaju, jedu, piju, stoje i šeću uokolo“, rekao je Poteet.

Podsjećamo da je posada provela tri dana u Zemljinoj orbiti promovirajući humanitarnu akciju na visini od 575 kilometara, što je oko 150 kilometara više od orbite Međunarodne svemirske postaje (ISS) te oko 35 kilometara više od orbite Hubblea.

Valja istaknuti da je Inspiration4 primjer da putovanja u orbitu više nisu rezervirana samo za profesionalne astronaute, pa će se tako sljedeće godine obaviti i prva privatna misija na ISS koju organizira tvrtka za svemirski turizam Axiom Space.