Deepfake video pokazuje što bi bilo da je misija Apollo 11 bila neuspješna

Kada je, u srpnju 1969. godine, NASA lansirala misiju Apollo 11 s ciljem prvog uspješnog slijetanja čovjeka na Mjesec, Nixonova je administracija prihvatila rizike ovakvog pothvata i bila je pripremljena i za slučaj neuspjeha. Poznata je činjenica da su tadašnjem američkom predsjedniku bili pripremili i govor kojim bi on javnosti priopćio da je na Mjesecu nešto pošlo po zlu, te da će Neil Armstrong i Buzz Aldrin tamo nažalost ostati i umrijeti. To se srećom nije dogodilo, no danas uz pomoć deepfake tehnologije možemo vidjeti kako bi izgledao taj komadić alternativne povijesti.

Stručnjaci s MIT-a uzeli su stvarni govor pripremljen za Nixona 1969. i njegove snimke iz tog doba te složili deepfake video u kojem predsjednik pred kamerama iznosi tragične vijesti o astronautima. Rezultat je "dokumentarac" naziva U slučaju katastrofe na Mjesecu (In Event of Moon Disaster) koji kombinira stvarne snimke događaja koji su se tada zbili, te na njih neprimjetno dodaje alternativni završetak.

Malen korak za čovjeka ali veliki za deepfake

Cilj projekta je pokazati kako moderne tehnologije, poput deepfakea, mogu izvrnuti, sakriti ili potpuno izmisliti činjenice. U ovom videu korištene su metode sinteze glasa i videa kako bi se Richardu Nixonu u usta stavilo nešto što nikada nije izrekao, te kako bi se vjerno replicirali izrazi njegovog lica, pa čak i podrhtavanje glasa kada čita emotivne rečenice.

Autori lažnog dokumentarca su njegovim snimanjem željeli istražiti utjecaj dezinformacija potaknutih tehnologijom te podići javnu svijest o opasnosti zavaravajućih sadržaja koji se danas plasiraju, ili se mogu plasirati. Gdje završava stvarnost, a počinje deepfake? Pogledajte ovaj filmić i pokušajte dokučiti i sami.