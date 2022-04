Rocket Lab će prvi stupanj svoje rakete pri povratku pokušati uhvatiti – helikopterom

Privatna svemirska kompanija Rocket Lab s novog Zelanda odradila je već 25 uspješnih lansiranja svoje orbitalne rakete Electron, u kojima je u orbitu lansirala više satelita za razne naručitelje. Njihova dvostupanjska raketa ima mogućnost slati terete mase do 150 kilograma u orbite visine do 500 kilometara, no još uvijek nije došla do tehnološke razine u kojoj bi njezin prvi stupanj bio višekratno iskoristiv. I kao takva, ova raketa pruža povoljnu cijenu lansiranja od oko 5 milijuna dolara, a uspije li kompanija spasiti njezin prvi stupanj pri povratku na Zemlju, ta bi cijena u budućnosti mogla biti i niža.

Hvatanje u letu

Stoga su američki i novozelandski stručnjaci Rocket Laba prionuli na posao i domislili se novom načinu "hvatanja" prvog stupnja rakete, kakav još nismo vidjeli. Neće se njihova raketa spustiti padobranima ili vlastitim potisnicima, niti će njezine dijelove hvatati brodovi s mrežom (kao što su to do sada pokazali SpaceX ili Blue Origin). Rocket Labov će Electron u padu pokušati uhvatiti – helikopter.

26. misija rakete Electron nazvana je "There and Back Again" (Tamo pa natrag), a trebala bi se dogoditi tijekom planiranog dvotjednog razdoblja, koje započinje 19. ovog mjeseca. Raketa će u orbitu poslati čak 34 različita tereta nekoliko Rocket Labovih klijenata, a potom će se njezin prvi stupanj vratiti prema tlu. No, neće sletjeti uz pomoć padobrana u ocean, kao što su to činile dosadašnje slične rakete, već će ga u letu pokušati uhvatiti posebno opremljeni dvomotorni helikopter Sikorsky S-92, inače korišten za misije spašavanja ili transport tereta.

Ovu kompleksnu zadaću, koja zahtijeva iznimnu preciznost i koordinaciju, kompanija je već iskušala s replikama (jedan pokušaj iz 2020. godine možete vidjeti i u priloženoj objavi s Twittera).

Weeks ago, we did a little test. Electron is a step closer to becoming a reusable launch vehicle. https://t.co/HYKIIIqgq7 pic.twitter.com/OEvkHGr7tq — Rocket Lab (@RocketLab) April 8, 2020

Procedura "pecanja" rakete

Proces sigurnog vraćanja rakete u jednom komadu odvijat će se u nekoliko faza. Otprilike sat prije lansiranja, helikopter će biti poslan na planirano mjesto povratka prvog stupnja rakete u atmosferu, oko 150 nautičkih milja od obale Novog Zelanda. Nakon lansiranja i odvajanja prvog i drugog stupnja, dok drugi stupanj rakete nastavlja nositi teret u orbitu, prvi stupanj će se brzinom od oko 8.300 km/h sunovratiti prema Zemlji.

Kada dođe do visine od 13 kilometara, otvorit će vodeći padobran, a na visini od oko 6 km i glavni padobran, kako bi oni usporili njezin slobodni pad. Kada raketa uđe u zonu hvatanja, helikopter će joj se približiti te je posebnom kukom "upecati" za padobran. Uspije li u tome, transportirat će neoštećeni prvi stupanj natrag na čvrsto tlo, gdje će ga stručnjaci Rocket Laba pregledati i obnoviti za sljedeće lansiranje.

Sikorsky S-92 u pripremi za zahtjevnu misiju

Rocket Lab je već tri svoje rakete ovog tipa uspješno spasio iz oceana, nakon što su se tamo spustile padobranima.