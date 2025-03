Britanci testiraju fuziju za svemirska putovanja

Uspiju li u naumu, to bi moglo prepoloviti vrijeme putovanja do Marsa i omogućiti sondama da do Plutona stignu za samo četiri godine

Britanski startup Pulsar Fusion otkrio je planove za korištenje novog pogonskog sustava nuklearne fuzije za pogon orbitalne flote višekratnih raketa, za koje tvrtka kaže da bi mogle promijeniti način na koji istražujemo Sunčev sustav - i šire. Tehnologija koja stoji iza ovog ambicioznog projekta počet će se testirati ove godine, ali nije poznato kada bi ove letjelice mogle postati stvarnost, za desetljeće, dva ili - kako kažu pesimisti - možda i nikad.

Projekt Sunbird najavljen je ovaj mjesec nakon što je koncept posljednjih desetak godina razvijan u potpunoj tajnosti. U teoriji, predložene rakete bit će pohranjene u masivnim orbitalnim satelitskim dokovima prije nego što budu raspoređene i spojene na druge svemirske letjelice.

Rakete Sunbird mogle bi djelovati kao svemirski tegljači koji se pričvršćuju na svemirske letjelice u niskoj Zemljinoj orbiti i izbacuju ih iz gravitacije našeg planeta Pulsar Fusion

Osnovna tehnologija počiva na Duel Direct Fusion Drive (DDFD) motorima za koje tvrtka tvrdi da će iskoristiti snagu nuklearne fuzije i, hipotetski, omogućiti brzine veće od trenutačno mogućih. Uspiju li u naumu, to bi moglo prepoloviti vrijeme putovanja do Marsa i omogućiti sondama da do Plutona stignu za četiri godine; NASA-inoj letjelici New Horizons za to je trebalo 9,5 godina.

U teoriji, moglo bi se izgraditi više priključnih stanica, što bi omogućilo i brža povratna putovanja na Zemlju Pulsar Fusion

DDFD bi pogonili deuterij i helij-3. Reakcija bi ispumpala protone, a njihov naboj ni se koristio za izravnu propulziju. Navodni nacrti DDFD-a zasad su strogo čuvana tajna.