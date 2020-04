Rusija testirala raketu za uništavanje satelita

Protekle srijede, 15. travnja, ruske su oružane snage izvele testno lansiranje rakete Nudol DA-ASAT PL-19. Kratica u ovom nazivu označava "direct-ascent anti-satellite" vrstu oružja koje je, dakle, usmjereno ispaljivanju sa zemlje u nisku orbitu kako bi tamo presrelo i uništilo neprijateljske satelite. O testu su Rusi izvijestili putem javne NOTAM obavijesti kojom su zrakoplovi upozoreni da će u području oko Kozmodroma Pljeseck na sjeveru Rusije biti izvedena "opasna operacija lansiranja rakete".

Javnost nije upoznata s detaljima ovog testa, no američko Zapovjedništvo svemirskih snaga (Space Command) i novoosnovane Svemirska vojska (Space Force) analizirali su njihove aktivnosti i izrazili zabrinutost ovakvim testiranjem. Navode kako ispitivanje orbitalnog oružja predstavlja rastuću prijetnju SAD-u i njihovim saveznicima u domeni svemirskog ratovanja.

Podsjetimo, "natezanja" oko prevlasti u području satelita eskalirala su u veljači ove godine kada su iz Space Forcea optužili Rusiju da svojim satelitom Kosmos-2542 prate kretanje jednog američkog špijunskog satelita.

Poznato vrlo malo detalja

Rusko lansiranje ovoga tjedna poslalo je raketu iz spomenute zračne baze na put od oko 3.000 kilometara i potom u Laptevsko more, rubno more Arktičkog oceana. Nije poznato do koje je visine raketa dospjela prije pada. Vjeruje se da ovo oružje ima plafon dometa do čak 1.500 kilometara, te da predstavlja potencijalnu opasnost za sve satelite koji se nalaze na manjim visinama.

Ovu raketu proizvela je ruska državna kompanija Almaz-Antej specijalizirana za vojnu tehnologiju. U raznim inačicama testira se još od 2005., a aktualna varijanta PL-19 Nudol u razvoju je i testiranju od 2014. godine. Za detekciju satelita koristi se radarom, a navodno je plan da je se može upotrijebiti i za presretanje neprijateljskih balističkih projektila kao i satelita. Službenih podataka o ovom testiranju i rezultatima istoga, dakako, iz Rusije nema.