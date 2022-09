SAD tvrde da imaju još snimki NLO-a, ali ih ne smiju objaviti

The Black Vault je projekt koji već godinama objavljuje javno dostupne, ali teško dobavljive dokumente američkih vlasti, vojske i drugih institucija. Njegov pokretač, John Greenewald Jr., uporan je u komuniciranju s raznim strukturama, a na temelju raznih zakona o pravu na pristup informacijama dolazi do podataka do kojih bi obični građani vrlo teško došli. Posebno područje interesa su mu slučajevi u kojima su američke oružane snage dolazile u kontakt s NLO-ima, odnosno primjećivale i snimale nepoznate leteće objekte.

Osjetljive obrambene informacije

Još otkako su se u javnosti pojavile tri, jedine do danas poznate snimke takvih fenomena, Greenewald pokušava od Ratne mornarice SAD-a dobiti i ostale, za koje pretpostavlja da postoje. Prva su tri videa (kolokvijalno nazvani Gimbal, Flir i GoFast), u javnost procurili neslužbenim izvorima, pa ih je Mornarica potom deklasificirala. No, tijekom istrage u posebnom povjerenstvu za NLO-e, doznalo se kako je sličnih slučajeva bilo daleko više, pa je The Black Vault pokušao doći do dodatnih video zapisa.

Nakon gotovo dvije i pol godine proceduralne borbe, nedavno su dobili i finalnu odbijenicu. Radna skupina UAP Task Force utvrdila je kako zatraženi video zapisi, koji sadržavaju osjetljive podatke o neidentificiranim letećim fenomenima, su pod oznakom tajne i izuzeti su od javne objave.

"Objava ovih informacija naštetit će nacionalnoj sigurnosti, jer bi mogla neprijateljima otkriti vrijedne informacije u vezi operacija Ministarstva obrane i Ratne Mornarice, kao i njihove ranjivosti i operativne mogućnosti. Niti jedan dio tih videa ne može se izdvojiti za javnost", službeni je stav nadležnih.

Kad je riječ o već deklasificiranim i objavljenim snimkama, kažu da su ih u javnost službeno pustili jer je prije toga ionako procurilo mnogo podataka vezanih uz njih. Skidanje oznake tajnosti, stoga, nije naštetilo očuvanju nacionalne sigurnosti. Projekt The Black Vault najavio je da će se žaliti na ovu odluku i neće odustati od objave dodatnih videa NLO-a.