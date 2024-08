Šesti Međunarodni ljetni go festival: Okupljanje mladih entuzijasta u Hrvatskoj

U Zaostrogu se od 17. do 24. kolovoza u organizaciji Hrvatske igo udruge iz Zagreba šesti put održava Međunarodni ljetni go festival, na kojem će sudjelovati 40-ak mladih igrača iz Hrvatske i regije

Go je najsloženija od svih igara na ploči iako ima jednostavna, tisućljećima nepromijenjena pravila. Obično se kaže da se Go nauči igrati za 15 minuta, a da put do majstorstva traje cijeli život. Iako posljednjih godina računala uz programe zasnovane na umjetnoj inteligenciji u igranju te igre značajno nadmašuju ljude, go zajednica i dalje je aktivna i okuplja brojne entuzijaste.

Go je u Hrvatsku došao u Pulu prije nešto više od 100 godina. Hrvatska igo udruga utemeljena je 1997. godine, dok je 2019. godine u Hrvatskoj 5 go klubova utemeljilo Hrvatski go savez, koji je u veljači 2020. godine primljen i u Hrvatski olimpijski odbor. Igo udruga ove godine organizira već svoj šesti Međunarodni ljetni go festival. On će se održati od 17. do 24. kolovoza u Zaostrogu, a očekujemo se oko 40 djece i mladih te isto toliko osoba u pratnji i organizaciji brojnih aktivnosti.

Broj država iz kojih sudionici dolaze na ovaj događaj svake je godine sve veći. Uz najbrojnije skupine iz Hrvatske, Rumunjske, Ukrajine i Austrije, tu su još i Mađarska i Slovenija. Ovogodišnji 6. Go Festival dio je projekta "Hrvatska go mreža" kojeg podržavaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Festival je tradicionalni dio projekta Europske go federacije SEYGO Tour.

Nakon otvaranja, 17. kolovoza, tijekom festivala održavat će se igre, radionice i turniri, pa čak i igranje pod vodom. Posebna atrakcija ovogodišnjeg izdanja bit će i prezentacija prvog go robota u Hrvatskoj, pametnog partnera za igru SenseRobot Go iz Kine.