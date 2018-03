SpaceX-ova raketa nakratko "probušila" Zemljinu ionosferu

Privatna svemirska kompanija SpaceX prošle je godine lansirala 18 misija u Zemljinu orbitu putem svojih raketa Falcon 9. No, lansiranje koje se dogodilo 24. kolovoza, a u kojem je lansiran tajvanski satelit Formosat-5, gledajući putanju rakete bilo je nešto drugačije od drugih.

Većina lansiranja satelita obavlja se tako da raketa polijeće vertikalno, no već na visini od 80 ili 100 kilometara ona ima gotovo potpuno horizontalnu putanju, što omogućava ispuštanje tereta u orbitu. Međutim, spomenuto lansiranje za teret je imalo tek 275 kilograma težak satelit koji je trebalo pustiti u orbitu na visini od čak 720 kilometara, pa je Falcon 9 tom prigodom imao gotovo cijelim putem vertikalnu putanju u odnosu na površinu Zemlje.

Tom je putanjom protutnjao kroz više slojeve atmosfere i kroz njih poslao golemi cirkularni zvučni udarni val, u trajanju od 10-ak minuta. Analiza objavljena u časopisu Space Weather kaže kako je taj val prouzročio nastanak privremene "rupe" u Zemljinoj ionosferi, na visinama od 60 kilometara na više. Ukupna veličina ove rupe bila je u jednom trenutku tri puta površinom veća od Kalifornije, i imala je promjer od oko 900 kilometara.

Znanstvenici kažu kako ovaj poremećaj u plazmi ionosfere nije imao trajnih posljedica, osim što je u 2-3 sata, dok se situacija nije normalizirala, došlo do problema u radu GPS sustava. Najveće moguće odstupanje navigacijskih instrumenata u to je vrijeme iznad SAD-a moglo biti do jednog metra – što nije pretjerano ako znamo da prirodne promjene u ionosferi mogu poremetiti GPS signal i uzrokovati greške u preciznosti navigacije do čak 20 metara.