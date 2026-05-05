Srce svečano proslavilo 55. rođendan

Srce je proslavilo svoj 55. rođendan organizacijom Svečanosti u okviru programa konferencije Dani e-infrastrukture Srce DEI 2026

Sandro Vrbanus utorak, 5. svibnja 2026. u 16:42

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) osnovan je 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu. Od tada pa sve do danas Srce uspješno odgovara na rastuće potrebe i zahtjeve zajednice, omogućujući znanje, povezujući ljude i sustavno gradeći nacionalnu zajedničku e-infrastrukturu koja podržava razvoj akademske i znanstvene zajednice te društva općenito.

Srce je nastalo iz ideje da sveučilišna zajednica treba pouzdanu, stručnu i dostupnu računalnu potporu. Tijekom godina svjedočili smo tehnološkim revolucijama i evolucijama: od prvih mainframe računala i terminalskih mreža do današnje digitalne transformacije visokog obrazovanja i znanosti. Svaki korak tog tehnološkog puta obilježili su prije svega ljudi koji su vjerovali da tehnologija može služiti i doprinositi daljnjem napretku znanosti i obrazovanja.

Svih ovih 55 godina Srce je gradilo infrastrukturu i digitalne usluge koje omogućuju modernu nastavu, pouzdano istraživanje i učinkovito upravljanje podacima. Svojim sustavima, idejama i kompetencijama Srce je omogućilo dovođenje interneta u hrvatsku akademsku zajednicu, gradilo nacionalne sustave koji olakšavaju rad i život studentima i profesorima, podržavalo digitalnu i obrazovnu pismenost generacija te stvaralo mostove između hrvatskih, europskih i globalnih digitalnih prostora.

Ravnatelj Srca Ivan Marić održao je govor u kojem se osvrnuo na put koji je Srce do sada prošlo i dao uvid u ono što Srce očekuje u budućnosti: "Izgradili smo, u europskim okvirima, jedinstvenu nacionalnu e-infrastrukturu za hrvatska sveučilišta i istraživačke institute. Razvili napredne digitalne usluge i resurse koji su omogućili digitalno obrazovanje i vrhunska istraživanja. Podupirali njihovu otvorenost, sudjelovali i davali podršku stotinama projekata, konferencija i inicijativa koje su unaprijedile znanstvenu i obrazovnu suradnju. Obrazovali i osnažili generacije studenata, profesora, istraživača i posebno IT stručnjaka, koji danas rade u akademskoj i znanstvenoj zajednici, industriji i javnom sektoru. Upravo zbog toga s ponosom mogu reći da smo jedinstvena ustanova u akademskoj i znanstvenoj zajednici koja je prerasla standardno značenje ustanove. Srce je digitalna infrastruktura hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja", istaknuo je.

DEI 2026

Obilježavanje obljetnice upriličeno je u sklopu konferencije Srce DEI 2026. Tijekom dva dana, 28. i 29. travnja 2026., sudjelovalo je više od 500 sudionika iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, javne uprave i gospodarstva te inozemstva. Program konferencije obuhvatio je više od četrdeset izlaganja podijeljenih u osam tematskih blokova, 13 radionica, 11 poster-prezentacija i dva pozvana predavanja.

Prvo pozvano predavanje održala je prof. dr. sc. Iva Tolić, s Instituta Ruđer Bošković, koja je u vrlo zanimljivom predavanju predstavila put od temeljnih bioloških procesa u stanici do suvremenih istraživačkih infrastruktura koje omogućuju njihovo razumijevanje i primjenu u medicini.

Prvi dan konferencije obilježili su tematski blokovi „Novosti u informacijskom krajobrazu znanosti i visokog obrazovanja“ i „Napredno računanje i umjetna inteligencija u službi znanosti” i tematski blok: „Agilno upravljanje visokim učilištima u digitalnoj transformaciji“.

Drugi dan konferencije počeo je pozvanim predavanjem „The business of educational and research technology: who owns it and why it matters“, koje je održala dr. sc. Janja Komljenovič, University of Edinburgh. Govorila je i o posljedicama ulaska tehnoloških i UI tvrtki te izdavača u visoko obrazovanje i istraživanje, kao i o njihovom nastojanju da monetiziraju goleme količine podataka koje stvaraju članovi akademske i znanstvene zajednice.

Jutarnji dio drugoga dana obuhvatio je tri tematska bloka "Disruptivne tehnologije u obrazovanju: podrška studentima u kreativnosti", "ISeVO – Evidencije u visokom obrazovanju" i tematski blok "Europska digitalna lisnica i provjerljive vjerodajnice - revolucija digitalnog identiteta pod kontrolom korisnika".

Tematski blokovi „Digitalni mozaik - izabrane teme“ i „ISPiK - Reakreditacija i praćenje programskih ugovora u znanosti i visokom obrazovanju“ koji se nadovezuje na tematski blok „ISeVO – Evidencije u visokom obrazovanju“ bili su dio popodnevnog dijela konferencije.

Povodom 55. rođendana Srce je pripremilo i posebnu izložbu „Memorija vremena“ koju su svi posjetitelji konferencije Srce DEI 2026. imali priliku posjetiti tijekom 28. i 29. travnja u zgradi Rektorata, a do kraja će godine biti izložena u zgradi Srca. Izložba prikazuje sačuvanu tehnološku baštinu Srca – od linijskog pisača i magnetskih traka, preko jednog od prvih osobnih računala, do superračunala i opreme kojom je ostvarena prva internetska veza Hrvatske sa svijetom. Izložba donosi originalnu računalnu opremu, arhivske fotografije, stare logotipe i novinske zapise koji svjedoče o razvoju tehnologije i društva.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi