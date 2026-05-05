Srce svečano proslavilo 55. rođendan

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) osnovan je 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu. Od tada pa sve do danas Srce uspješno odgovara na rastuće potrebe i zahtjeve zajednice, omogućujući znanje, povezujući ljude i sustavno gradeći nacionalnu zajedničku e-infrastrukturu koja podržava razvoj akademske i znanstvene zajednice te društva općenito.

Srce je nastalo iz ideje da sveučilišna zajednica treba pouzdanu, stručnu i dostupnu računalnu potporu. Tijekom godina svjedočili smo tehnološkim revolucijama i evolucijama: od prvih mainframe računala i terminalskih mreža do današnje digitalne transformacije visokog obrazovanja i znanosti. Svaki korak tog tehnološkog puta obilježili su prije svega ljudi koji su vjerovali da tehnologija može služiti i doprinositi daljnjem napretku znanosti i obrazovanja.

Svih ovih 55 godina Srce je gradilo infrastrukturu i digitalne usluge koje omogućuju modernu nastavu, pouzdano istraživanje i učinkovito upravljanje podacima. Svojim sustavima, idejama i kompetencijama Srce je omogućilo dovođenje interneta u hrvatsku akademsku zajednicu, gradilo nacionalne sustave koji olakšavaju rad i život studentima i profesorima, podržavalo digitalnu i obrazovnu pismenost generacija te stvaralo mostove između hrvatskih, europskih i globalnih digitalnih prostora.

Ravnatelj Srca Ivan Marić održao je govor u kojem se osvrnuo na put koji je Srce do sada prošlo i dao uvid u ono što Srce očekuje u budućnosti: "Izgradili smo, u europskim okvirima, jedinstvenu nacionalnu e-infrastrukturu za hrvatska sveučilišta i istraživačke institute. Razvili napredne digitalne usluge i resurse koji su omogućili digitalno obrazovanje i vrhunska istraživanja. Podupirali njihovu otvorenost, sudjelovali i davali podršku stotinama projekata, konferencija i inicijativa koje su unaprijedile znanstvenu i obrazovnu suradnju. Obrazovali i osnažili generacije studenata, profesora, istraživača i posebno IT stručnjaka, koji danas rade u akademskoj i znanstvenoj zajednici, industriji i javnom sektoru. Upravo zbog toga s ponosom mogu reći da smo jedinstvena ustanova u akademskoj i znanstvenoj zajednici koja je prerasla standardno značenje ustanove. Srce je digitalna infrastruktura hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja", istaknuo je.

DEI 2026

Obilježavanje obljetnice upriličeno je u sklopu konferencije Srce DEI 2026. Tijekom dva dana, 28. i 29. travnja 2026., sudjelovalo je više od 500 sudionika iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, javne uprave i gospodarstva te inozemstva. Program konferencije obuhvatio je više od četrdeset izlaganja podijeljenih u osam tematskih blokova, 13 radionica, 11 poster-prezentacija i dva pozvana predavanja.

Prvo pozvano predavanje održala je prof. dr. sc. Iva Tolić, s Instituta Ruđer Bošković, koja je u vrlo zanimljivom predavanju predstavila put od temeljnih bioloških procesa u stanici do suvremenih istraživačkih infrastruktura koje omogućuju njihovo razumijevanje i primjenu u medicini.

Prvi dan konferencije obilježili su tematski blokovi „Novosti u informacijskom krajobrazu znanosti i visokog obrazovanja“ i „Napredno računanje i umjetna inteligencija u službi znanosti” i tematski blok: „Agilno upravljanje visokim učilištima u digitalnoj transformaciji“.

Drugi dan konferencije počeo je pozvanim predavanjem „The business of educational and research technology: who owns it and why it matters“, koje je održala dr. sc. Janja Komljenovič, University of Edinburgh. Govorila je i o posljedicama ulaska tehnoloških i UI tvrtki te izdavača u visoko obrazovanje i istraživanje, kao i o njihovom nastojanju da monetiziraju goleme količine podataka koje stvaraju članovi akademske i znanstvene zajednice.

Jutarnji dio drugoga dana obuhvatio je tri tematska bloka "Disruptivne tehnologije u obrazovanju: podrška studentima u kreativnosti", "ISeVO – Evidencije u visokom obrazovanju" i tematski blok "Europska digitalna lisnica i provjerljive vjerodajnice - revolucija digitalnog identiteta pod kontrolom korisnika".

Tematski blokovi „Digitalni mozaik - izabrane teme“ i „ISPiK - Reakreditacija i praćenje programskih ugovora u znanosti i visokom obrazovanju“ koji se nadovezuje na tematski blok „ISeVO – Evidencije u visokom obrazovanju“ bili su dio popodnevnog dijela konferencije.

Povodom 55. rođendana Srce je pripremilo i posebnu izložbu „Memorija vremena“ koju su svi posjetitelji konferencije Srce DEI 2026. imali priliku posjetiti tijekom 28. i 29. travnja u zgradi Rektorata, a do kraja će godine biti izložena u zgradi Srca. Izložba prikazuje sačuvanu tehnološku baštinu Srca – od linijskog pisača i magnetskih traka, preko jednog od prvih osobnih računala, do superračunala i opreme kojom je ostvarena prva internetska veza Hrvatske sa svijetom. Izložba donosi originalnu računalnu opremu, arhivske fotografije, stare logotipe i novinske zapise koji svjedoče o razvoju tehnologije i društva.