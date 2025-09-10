Trgovina algoritmima: Upravlja li tržištem onaj tko kontrolira podatke?

Algoritmi već godinama mijenjaju način na koji koristimo financijske i trgovinske usluge - tko ima pristup uslugama, pod kojim uvjetima i prema kojim pravilima?

Fintech platforme, digitalni platni sustavi i društvene mreže implementiraju algoritme koji analiziraju obrasce potrošnje, preporučuju proizvode, optimiziraju korisničko iskustvo i predviđaju navike kupaca - i to u stvarnom vremenu. Ovi sustavi omogućuju veću učinkovitost i personalizaciju, ali istovremeno redefiniraju odnose moći u trgovini i financijama. Algoritmi više nisu samo pomoćni alati, već postaju središnji akteri koji odlučuju što korisnik vidi, kako reagira i koje opcije ima.

U ovoj novoj eri, pitanje kontrole nad transakcijama postaje kompleksno. Platforma, platni sloj ili algoritam - tko zapravo upravlja korisničkim odlukama? Iako su podaci temelj AI sustava, njihova interpretacija nije neutralna. Ako se temelje na povijesnim obrascima, algoritmi mogu nesvjesno reproducirati pristranosti i nejednakosti koje su već prisutne u sustavu. Upravo zato je važno osigurati da kriteriji budu jasni, pravedni i da krajnji korisnici imaju pravo razumjeti, eventualno osporiti, odluke koje ih se izravno tiču.

Regulacija ili inovacija? Ili oboje?

Kako algoritmi postaju sve moćniji, raste i potreba za odgovarajućim regulatornim okvirima. No izazov je pronaći ravnotežu između inovacije i nadzora. Previše stroga pravila mogu usporiti inovacije, dok slabija regulacija može dovesti do “crnih kutija”, sustava čije odluke nitko ne razumije. Financijske institucije, tehnološke kompanije i kreatori politika moraju surađivati kako bi sustav ostao učinkovit, transparentan i društveno odgovoran, istovremeno osiguravajući da korisnici budu osnaženi, a ne manipulirani.

U prostoru između inovacije i kontrole, financije sve više postaju odraz naših kolektivnih vrijednosti. Želimo li ekonomiju u kojoj sve odlučuje učinkovitost algoritma, ili onu u kojoj se jednako vrednuje i društvena pravednost? Ova pitanja nisu više teorijska, već oblikuju svakodnevicu milijuna korisnika koji sve više ovise o digitalnim kanalima za osnovne financijske potrebe.

AI Weekend otvara prostor za dijalog

Sve ove teme bit će u fokusu panela “Algorithmic Commerce: Empowering or Engineering Users”, koji se održava u sklopu AI Weekenda u Rovinju, od 18. do 21. rujna, kao dio Weekenda.18. Na panelu će sudjelovati Matej Kuhar, voditelj odjela za podatkovnu znanost u Aircashu, Alex Buvač, CEO u Own.Solutions i Łukasz Gabler, menadžer za javne politike i odnose s vladama za CEE regiju u TikToku.

Više informacija o programu, sudionicima i rasporedu možete saznati na službenoj stranici festivala, kao i na LinkedInu, Instagramu i Facebooku.