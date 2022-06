U Arena Centru u Zagrebu otvoren redizajnirani Xiaomi Store

Jučer je Xiaomi otvorio redizajnirani Xiaomi Store u sklopu trgovačkog centra Arena Centar u Zagrebu. Otvorenju Xiaomi Storea su, uz predstavnike Xiaomija za Hrvatsku i Sloveniju te predstavnike tvrtke Bijelić Co, nazočili i predstavnici Xiaomija za srednju i istočnu Europu.

Goran Mudrovčić

„Otvaranjem redizajnirane trgovine Xiaomi Store u Zagrebu, u suradnji s ovlaštenim distribucijskim partnerom Bijelić Co, Xiaomi će dodatno povećati vidljivost svojih proizvoda i prisutnost u glavnom gradu Hrvatske. Već neko vrijeme Xiaomi je prvi smartphone brend u Hrvatskoj, a mi stalno tražimo način kako da naši proizvodi budu još bolji i pametniji, za sve naše fanove i kupce. Tijekom prošle godine svjedočili ste velikom broju vrlo uzbudljivih pametnih telefona koje smo predstavili na hrvatskom tržištu, ali i sve većem broju proizvoda iz Xiaomi ekosustava – naše briljantne ideje sa svim uređajima povezanim u naš AIoT sustav življe su no ikad – a sada imamo velike ambicije postati vodeći brend i u području pametnog doma i lifestyle proizvoda u Hrvatskoj,“ rekao je Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Sloveniju i Hrvatsku.

Andrzej Gladki

„Danas smo našim fanovima i kupcima zaželjeli dobrodošlicu u novi i redizajniran Xiaomi Store – prvi te vrste u Hrvatskoj. Razvoj i rast Xiaomijeve maloprodajne mreže kroz Xiaomi Store temeljna je strategija Xiaomija. Na međunarodnim tržištima već je više od 1000 Xiaomi Store trgovina, a jačanje maloprodajne mreže u Hrvatskoj prati izvrsne prodajne rezultate koje Xiaomi kontinuirano ostvaruje na hrvatskom tržištu. No, trgovine Xiaomi Store nisu samo prodajni kanal, one su i izložbeni prostor za sve naše fanove, kupce i partnere. Želimo da naši korisnici imaju priliku iskusiti najnovije Xiaomi inovacije,“ rekao je Andrzej Gladki, zamjenik generalnog direktora Xiaomija za regiju Sjeveroistočne Europe i dodao: „Naša je misija pružiti inovacije svima i svim našim korisnicima u svijetu omogućiti da uživaju u boljem životu uz Xiaomi proizvode. Naš portfelj proizvoda u stalnom je porastu, a glavni razlog za to su - upravo Xiaomi fanovi. Oni su fokus razvoja svakog našeg proizvoda i uvijek će ostati u njemu.“

Ivana Bijelić

„Hrvatsko tržište proteklih je godina itekako prepoznalo Xiaomi kao brend, a osim vodeće pozicije u prodaji pametnih telefona, Xiaomi zauzima sve značajnije mjesto i u potrošačkoj elektronici općenito. Ključnu ulogu u dominaciji na tržištu odigrale su upravo Xiaomi Store trgovine u četiri najveća hrvatska grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Zadovoljstvo nam je da danas tvrtka Bijelić Co, zajedno sa Xiaomijem, redizajnom jedne od najposjećenijih Xiaomi Store trgovine u Hrvatskoj i regiji, otvara novo poglavlje u prezentaciji i isporuci pametnih telefona i potrošačke elektronike u segmentu pametnog doma i lifestylea,“ rekla je Ivana Bijelić, izvršna direktorica tvrtke Bijelić Co, ovlaštenog distribucijskog partnera Xiaomija.

Na hrvatskom tržištu ukupno je pet Xiaomi Store trgovina, od kojih su dvije smještene u Zagrebu, a po jedna u Splitu, Rijeci i Osijeku. Otvaranjem redizajniranog Xiaomi Storea u Zagrebu, u suradnji s ovlaštenim distribucijskim partnerom tvrtkom Bijelić Co, Xiaomi će dodatno pojačati vidljivost svojih proizvoda i prisutnost u glavnom gradu Hrvatske.