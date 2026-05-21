U Poreču otvorena Span Cyber Security Arena 2026

Span Cyber Security Arena 2026 okupila je u Poreču više od 60 domaćih i međunarodnih stručnjaka za kibernetičku sigurnost, a konferencija je već prvog dana otvorila niz tema vezanih uz umjetnu inteligenciju, ransomware, sigurnost u cloudu i nove regulatorne zahtjeve poput DORA-e i NIS2 direktive.

Ovogodišnje izdanje održava se od 20. do 22. svibnja u Pical Resortu Valamar Collection u Poreču, a fokus konferencije stavljen je na povratak temeljnim principima kibernetičke sigurnosti koji i dalje predstavljaju ključnu liniju obrane u sve kompleksnijem digitalnom okruženju.

Prvi dan konferencije obilježila su keynote predavanja renomiranih međunarodnih stručnjaka. Posebnu pažnju privuklo je predavanje Joea Tidyja, BBC-jevog reportera specijaliziranog za kibernetičku sigurnost, koji je govorio o rastućoj prijetnji tinejdžerskih hakerskih skupina i novim oblicima cyber kriminala.

Među istaknutim predavanjima našla su se i ona posvećena AI agentima u SOC okruženjima, sigurnosti modernih cloud aplikacija, digitalnoj forenzici te upravljanju rizicima i otpornosti organizacija. Sudionici su tijekom dana mogli pratiti više paralelnih predavanja i radionica unutar nekoliko konferencijskih arena, uključujući Fortress, Watchtower, Outpost i Lighthouse Arenu.

Uz službeni program, Span Cyber Security Arena donosi i networking događanja te neke izazove poput „Notepad-- Challengea” i „Catch the Ninja Challengea”, koji su održani tijekom večernjeg dijela programa prvog dana konferencije.

