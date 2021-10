U Zagrebu otvoren gaming centar u koji je uloženo milijun eura

U sklopu novog trgovačkog Z centra u zapadnom dijelu Zagreba, danas je otvoren najveći gaming centar u Hrvatskoj - Hall of Game powered by A1, koji se prostire na gotovo 900 četvornih metara

Hall of Game powered by A1 opremljen je s 50 računala koja pogone grafičke kartice GeForce RTX 3070Ti i Intelovi procesori 11. generacije uz Samsungove 27-inčne monitore od 244 Hz. U posebnoj zoni za konzole smješteno je 11 PlayStationa, od kojih je pet priključeno na 65-inčne NEO QLED Samsung televizore.

Prostor je u potpunosti prilagođen organizaciji natjecanja uz profesionalni esport stage te streaming hub kao i privatnu sobu za online natjecanja ili manje bootcampove. Osim toga, moguće je isprobati razne simulatore, VR i mobile gaming. Zahvaljujući sponzoru A1 Hrvatska, Hall of Game povezan je i gigabitnom optičkom mrežom te je u prostoru postavljenja indoor A1 5G mreža.

Moguće su razne kombinacije korištenja prostora i instalirane opreme, a osnovna cijena za pojedinačno igranje na PC-u je 35 kn po satu, odnosno 25 kn za igranje na PlayStationu 5.

Marko Matijević, osnivač Hall of Game i Igor Duić, A1 Hrvatska, na predstavljanju projekta

Marko Matijević, osnivač i direktor Hall of Game powered by A1 objasnio je da su od početka željeli biti puno više od kvartovske igraonice: „Na cijeli projekt, zajedno s građevinskim troškovima, dosad je utrošeno oko milijun eura, a sve kako bismo ostvarili viziju centra za gaming u Hrvatskoj pa i šire. Osigurali smo prostor u kojem ćemo ujediniti najbolje gamere i svima dati priliku da dožive kako se osjećaju esportaši. Bit će to dom mnogih esport turnira poput A1 Adria Lige, mjesto treninga, gaming događaja proslava i vrhunske zabave“.

Od Marka smo saznali da im je za nabavku opreme trebalo više od godine dana, a poseban je izazov bio doći do tako "velike" količine GeForce RTX 3070Ti.

Reboot Online Games Week powered by A1 A1 Hrvatska je još 2017. pokrenula najveće regionalno esport natjecanje u četiri igre (trenutno: CS:GO, League of Legends, Brawl Stars i FIFA) u kojima se za titulu i novčane nagrade natječu najbolji timovi iz Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Albanije. Finala svih dosadašnjih sezona održala su se u sklopu gaming događanja različitih formata u organizaciji Reboota. Upravo se Reboot Online Games Week powered by A1 vraća u svom trećem i najvećem izdanju od 17. do 21. studenog. Završnica 8. sezone A1 Adria Lige bit će ponovno vrhunac ovog najvećeg online gaming događanja u regiji. „Iz tri tematski fokusirana profesionalna livestream studija ponovno donosimo više od stotinu sati interaktivnog i atraktivnog gaming sadržaja s naglaskom na igre najnovije generacije. Osim praćenja velikog finala A1 Adria Lige, osigurat ćemo druženje s najpoznatijim regionalnim gaming influencerima, puno nagradnih natječaja te pregled novosti iz svijeta hardvera i gaming industrije koja prolazi nikad dinamičnijim i uspješnijim razdobljem”, poručio je Damir Đurović, direktor Reboota. Između proljetnog izdanja Reboot Online Games Week powered by A1, ali i dviju sezona A1 Adria Lige, održalo se premijerno izdanje novog paneuropskog esport turnira Clash of Leagues. Ovo natjecanje, u organizaciji A1 Grupe, u Salzburgu okupilo je najbolje timove u mobilnoj igri Brawl Stars, uključujući pobjednike A1 Adria Lige – ekipu Noble Elite.

Više o Hall of Game powered by A1 uskoro na www.hog.hr (web im još nije dovršen) te FB stranici.