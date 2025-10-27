Uspostavljen jedinstveni sustav korisničke podrške za sve e-javne usluge

Novouspostavljeni sustav trebao bi doprinijeti većoj transparentnosti i učinkovitosti rada državne uprave te dodatno unaprijediti portal e-Građani kao središnje mjesto digitalne komunikacije građana i države

U Zagrebu je danas održana završna konferencija projekta Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške, koji provodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru aktualnog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a njegovom provedbom uspostavljena je višekanalna platforma putem koje građani mogu dobiti pravodobne informacije o korištenju sustava e-Građani. Uz to, razvijen je i podportal Životne situacije, koji nudi pregledne informacije o postupcima i administrativnim koracima u različitim životnim okolnostima, poput kupnje nekretnine, upisa u školu ili prijave smrti člana obitelji.

- „U Republici Hrvatskoj postoje brojni pružatelji javnih elektroničkih usluga, a svaki od njih ima vlastiti sustav korisničke podrške. Upravo je ta raznolikost često predstavljala izazov za građane koji koriste različite e-usluge. Ovim projektom uspostavljen je sustav koji omogućuje centralizaciju i usklađivanje procesa korisničke podrške, čime se građanima omogućuje jednostavnije, brže i kvalitetnije korisničko iskustvo“ izjavio je državni tajnik Ivan Crnčec.

Osim toga, načelnik Sektora za razvoj elektroničkih usluga i voditelj projekta Igor Ljubi pojasnio je da sustav omogućuje komunikaciju putem telefona, e-maila, obrasca i chata, a građanima je dostupan i virtualni asistent koji nudi pomoć 24 sata dnevno.