Nova usluga u e-Građanima: izdavanje potvrde o vlasništvu nekretnina

Korisnicima sustava e-Građani omogućeno je jednostavnije i brže dobivanje potvrde o tome jesu ili nisu vlasnici nekretnina. Potvrda se izdaje bez potrebe odlaska na općinske sudove, a naplaćuje se 1,99 eura

Građanima Republike Hrvatske od sada je omogućeno jednostavnije i brže dobivanje potvrde o tome jesu ili nisu vlasnici nekretnina. Nova funkcionalnost razvijena je u sklopu Zemljišnoknjižnog informacijskog sustava (ZIS) te omogućuje izdavanje potvrde za područje cijele Republike Hrvatske, bez potrebe odlaska na sudove, poručili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Dosad su građani morali fizički odlaziti na jedan od 109 općinskih sudova i to isključivo onaj koji je bio nadležan za područje gdje se predmetna nekretnina nalazi. Novi sustav to mijenja jer se potvrda o (ne)vlasništvu sada može izdati na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u državi, neovisno o lokaciji nekretnine.

Moje nekretnine

Putem portala e-Građani, u dijelu "Moje nekretnine", građani se mogu ulogirati putem NIAS-a i samostalno preuzeti potvrdu o (ne)vlasništvu za sve nekretnine na kojima im je upisan osobni identifikacijski broj (OIB). Trenutačno je OIB upisan za oko 51% svih zemljišnoknjižnih upisa, a taj se udio svakodnevno povećava.

Izdavanje potvrde putem e-Građani predviđeno je uz plaćanje sudske pristojbe od 1,99 eura. Građani koji su oslobođeni plaćanja pristojbi ili za koje se pristojba ne plaća mogu potvrdu dobiti u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu, budući da sustav e-Građani ne omogućuje provjeru dokaza o oslobođenju.

Nova funkcionalnost pojednostavljuje i rad državnih tijela. Sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama, pravo pristupa i pretraživanja podataka o vlasništvu imaju tijela sudbene vlasti, državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Hrvatski zavod za socijalni rad, upravna tijela županija i Grada Zagreba u okviru pružanja besplatne pravne pomoći, odvjetnici, javni bilježnici te druga javnopravna tijela uz odobrenje ministra pravosuđa.

"Građani više ne moraju sami dostavljati potvrde o (ne)vlasništvu tim institucijama jer ih one mogu izravno pribaviti kroz sustav ZIS. Uvođenjem ove usluge smanjuje se administrativno opterećenje građana i javnih tijela, ubrzavaju se postupci i dodatno potiče digitalizacija pravosuđa i zemljišnoknjižnog poslovanja u Republici Hrvatskoj", izjavio je ministar Damir Habijan.