Val otpuštanja u američkim vladinim IT odjelima, Mark Cuban nudi alternativu otpuštenima

Val smanjenja američke federalne radne snage koji provodi DOGE značajno utječe na tehnološke odjele američke vlade. Zatvoreno je nekoliko ključnih timova za digitalne usluge, a najznačajniji je slučaj agencije 18F, koju je Uprava općih službi (GSA) ukinula u subotu. Oko 90 zaposlenika primilo je obavijesti o otkazu u ranim jutarnjim satima nakon e-mailova u petak navečer iz DOGE-a koji su zahtijevali detaljne podatke o njihovim tjednim postignućima. Odmah su izgradili website 18F.org i objasnili svoju ulogu i kako se sve to dogodilo.

Značaj Agencije 18F

Agencija 18F osnovana je 2014. godine nakon problematičnog lansiranja platforme Healthcare.gov. Djelovala je kao digitalna servisna agencija unutar GSA-e. Tim su činili voditelji proizvoda, stručnjaci za javnu nabavu i razni tehnološki stručnjaci koji su radili na daljinu diljem Sjedinjenih Država, s uredima u Washingtonu, San Franciscu, New Yorku i Chicagu. Na vrhuncu 2018. godine, 18F je zapošljavao više od 250 ljudi, iako se taj broj do 2024. smanjio na oko 91 zaposlenika.

Organizacija je bila zadužena za pomoć drugim vladinim agencijama u izgradnji, kupnji i dijeljenju tehnoloških proizvoda. 18F je surađivao na stotinama projekata, uključujući poboljšanje pristupa podacima o nacionalnim šumama, plovnim putevima, poboljšanje pristupačnosti federalnih web stranica i pojednostavljivanje prijava za sredstva zdravstvene zaštite Medicare. Jedan od njihovih najznačajnijih poslova bio je razvoj platforme Login.gov, sigurnog sustava koji olakšava javni pristup ključnim vladinim programima poput Medicare, Medicaid i sustava socijalne sigurnosti.

Mark Cuban nudi financiranje novog konzultantskog servisa

Kao neočekivani odgovor na ova otpuštanja, milijarder i investitor Mark Cuban ponudio je financiranje novog konzultantskog pothvata koji bi osnovali otpušteni zaposlenici. Cuban je svoj prijedlog podijelio na društvenoj mreži Bluesky, sugerirajući da otpušteni radnici formiraju konzultantsku tvrtku. "Samo je pitanje vremena kada će DOGE trebati vas da popravite nered koji su neizbježno stvorili. Morat će angažirati vašu tvrtku kao izvođača da to popravi. Ali pod vašim uvjetima," napisao je Cuban.

Cubanova ponuda zapravo predstavlja zanimljivu mogućnost za budućnost tehnologije u javnom sektoru. Podržavajući osnivanje privatne konzultantske tvrtke s bivšim zaposlenicima 18F-a, Cuban zapravo predviđa kontinuiranu potrebu za njihovom stručnošću i duboko sumnja da bi oni koji su ostali mogli dalje podržavati IT sustave. On smatra da će vlada trebati ponovno angažirati ove stručnjake kao vanjske konzultante umjesto kao federalne zaposlenike.

Mark Cuban, milijarder i investitor Wikipedia

Iako za sve otpuštene zaposlenike budućnost ostaje neizvjesna, Cubanova ponuda predstavlja priliku da nastave karijeru i potencijalno utječu na vladinu tehnologiju iz privatnog sektora. Kako je predložio jedan korisnik Blueskyja, možda bi se novi pothvat mogao zvati "18FU", referenca na njihovog bivšeg poslodavca i njihovu potencijalnu budućnost kao neovisnih konzultanata.

U tijeku ili predviđeno otpuštanje tisuća

Gašenje agencije 18F nije jedino rezanje IT odjela američke vlade. Trumpova administracija pod vodstvom Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), na čijem je čelu Elon Musk, okljaštrila je i nekoliko drugih vladinih tehnoloških odjela. U Digitalnoj službi Sjedinjenih Država (USDS) 21 zaposlenik državne službe dao je ostavku, a jedinica je apsorbirana u DOGE. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) smanjena je za oko 400 zaposlenika, uključujući mnoge IT pozicije. Porezna uprava (IRS) planira otpustiti 6.000 zaposlenika, što bi moglo utjecati na IT i korisničku podršku. Uprava općih službi (GSA) očekuje rezove u raznim uredima, uključujući one koji se bave IT-om i digitalnim uslugama.